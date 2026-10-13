Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı! 13 Ekim Süper Loto sonuçları sorgula
Giriş Tarihi: 13.10.2026 21:29 Son Güncelleme: 14.10.2026 00:38

Süper Loto sonuçları açıklandı! 13 Ekim Süper Loto sonuçları sorgula

Süper Loto'da haftanın çekilişi tamamlandı ve 13 Ekim 2026 tarihli sonuçlar açıklandı. 659.668.619 TL büyük ikramiye tutarıyla gerçekleştirilen çekilişte çıkan numaralar belli olurken, katılımcılar kuponlarının sonuçlarla eşleşip eşleşmediğini kontrol ediyor. İşte Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar.

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Süper Loto sonuçları açıklandı! 13 Ekim Süper Loto sonuçları sorgula
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Süper Loto sonuçları 13 Ekim 2026 Salı günü yapılan çekilişin tamamlanmasıyla belli oldu. 659.668.619 TL büyük ikramiye tutarıyla dikkat çeken çekilişte haftanın şanslı numaraları açıklandı. Kupon sahipleri, kazanan numaraları kontrol ederek ikramiye durumlarını öğrenebiliyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

13 Ekim 2026 tarihli Süper Loto çekilişi, saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasıyla haftanın kazandıran numaraları da netleşti.

İşte sonuçlar: 18-45-54-56-57-60

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Çekilişin ardından açıklanan sonuçlara, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE ÖDÜL KATEGORİLERİ NELERDİR?

Süper Loto oynamak oldukça basit bir kural setine dayanır: 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayı seçilerek kolon tamamlanır.

Katılımcılar ister kendileri kupon doldurabilir, isterlerse de terminallerden "Rastgele" seçim hakkını kullanabilirler.

İkramiye kazanabilmek için çekilen 6 sayı içerisinden en az 2, 3, 4, 5 veya 6 numaranın doğru tahmin edilmesi gerekir.

Bilinen sayı kombinasyonu arttıkça, kazanılan ödülün miktarı da doğru orantılı olarak yükselir.

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Süper Loto sonuçları açıklandı! 13 Ekim Süper Loto sonuçları sorgula
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