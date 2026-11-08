Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Kasım 2026 kazanan numaralar belli oldu

Şansını Süper Loto'da deneyenler için beklenen sonuçlar açıklandı. 8 Kasım 2026 Pazar akşamı düzenlenen çekilişte kazanan numaralar belli olurken, ikramiye dağılımı da merak konusu oldu. Biletini kontrol etmek isteyenler, Süper Loto sonuç sorgulama sayfasından güncel bilgilere ulaşabiliyor.