Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Kasım 2026 kazanan numaralar belli oldu

Şansını Süper Loto'da deneyenler için beklenen sonuçlar açıklandı. 8 Kasım 2026 Pazar akşamı düzenlenen çekilişte kazanan numaralar belli olurken, ikramiye dağılımı da merak konusu oldu. Biletini kontrol etmek isteyenler, Süper Loto sonuç sorgulama sayfasından güncel bilgilere ulaşabiliyor.
8 Kasım 2026 Pazar çekilişinde kazandıran numaralar:
Süper Loto çekilişleri haftada üç gün, salı, perşembe ve pazar günleri düzenleniyor. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online platformunda yayımlanıyor. Kupon sahipleri, sonuçlar açıklandıktan sonra kazanan numaraları ve ikramiye kategorilerine ilişkin bilgileri resmi internet sitesinden inceleyebiliyor.
Süper Loto kuponu satın alanlar, biletlerini Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebilir. Sonuç sorgulama ekranında açıklanan numaralarla kupondaki sayılar karşılaştırılarak ikramiye kazanılıp kazanılmadığı öğrenilebilir.
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