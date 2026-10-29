Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte MPİ ile 29 Ekim Süper Loto kazandıran numaralar
Giriş Tarihi: 29.10.2026 21:37 Son Güncelleme: 29.10.2026 21:39

Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte MPİ ile 29 Ekim Süper Loto kazandıran numaralar

29 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiye tutarının 775.833.074 TL'yi aşmasıyla heyecan artarken, vatandaşlar sonuç sorgulama ekranı üzerinden kuponlarını kontrol etmeye başladı. İşte 29 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar...

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Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte MPİ ile 29 Ekim Süper Loto kazandıran numaralar
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Süper Loto'nun 29 Ekim 2026 tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Yüz milyonlarca liralık büyük ikramiyenin dikkat çektiği çekilişte, kazandıran numaralar Milli Piyango tarafından duyuruldu. Kupon sahipleri, süper loto sonuç sorgulama ekranından seçtikleri sayıların çekiliş sonuçlarıyla eşleşip eşleşmediğini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.

Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte MPİ ile 29 Ekim Süper Loto kazandıran numaralar

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

29 Ekim 2026 tarihli Süper Loto çekilişi, saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasıyla haftanın kazandıran numaraları da netleşti.

İşte sonuçlar: 12, 14, 40, 42, 52, 57

Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte MPİ ile 29 Ekim Süper Loto kazandıran numaralar

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Çekilişin ardından açıklanan sonuçlara, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte MPİ ile 29 Ekim Süper Loto kazandıran numaralar

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE ÖDÜL KATEGORİLERİ NELERDİR?

Süper Loto oynamak oldukça basit bir kural setine dayanır: 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayı seçilerek kolon tamamlanır.

Katılımcılar ister kendileri kupon doldurabilir, isterlerse de terminallerden "Rastgele" seçim hakkını kullanabilirler.

İkramiye kazanabilmek için çekilen 6 sayı içerisinden en az 2, 3, 4, 5 veya 6 numaranın doğru tahmin edilmesi gerekir.

Bilinen sayı kombinasyonu arttıkça, kazanılan ödülün miktarı da doğru orantılı olarak yükselir.

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Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte MPİ ile 29 Ekim Süper Loto kazandıran numaralar
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