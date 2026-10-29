Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte MPİ ile 29 Ekim Süper Loto kazandıran numaralar

Süper Loto'nun 29 Ekim 2026 tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Yüz milyonlarca liralık büyük ikramiyenin dikkat çektiği çekilişte, kazandıran numaralar Milli Piyango tarafından duyuruldu. Kupon sahipleri, süper loto sonuç sorgulama ekranından seçtikleri sayıların çekiliş sonuçlarıyla eşleşip eşleşmediğini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.