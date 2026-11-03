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Giriş Tarihi: 03.11.2026 17:42

Süper Loto Sonuçları Açıklandı mı? 3 Kasım 2026 Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Şans oyunu severlerin merakla beklediği 3 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu akşam çekilecek olan şans oyununda kazandıran şanslı numaralar canlı yayında çekilecek. Milli Piyango Online platformu üzerindeki bilet sorgulama ekranı üzerinden ikramiye durumunuzu saniyeler içinde takip edebilirsiniz.

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Süper Loto Sonuçları Açıklandı mı? 3 Kasım 2026 Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
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Sisal Şans tarafından düzenlenen haftanın ilk Süper Loto çekilişi, 3 Kasım Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen binlerce kişi, çekiliş saatinin gelmesini ve sonuç sisteminin erişime açılmasını bekliyor. İkramiye sorgulama ve çekiliş ayrıntıları canlı yayın sonrası yayında olacak.

3 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığıyla düzenlenen çekiliş programına göre, 3 Kasım 2026 Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da başlayacaktır. Çekiliş süreci, şeffaflık ilkelerine uygun biçimde noter huzurunda yönetilir. Kazanan şanslı numaraların belirlenmesi yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir.

Çekilişi anlık olarak takip etmek isteyen oyun severler, canlı yayını Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden ya da millipiyangoonline.com web adresi üzerinden eş zamanlı izleyebilirler.

Çekiliş küresinden çıkan toplar anında ekrana yansıtılır ve çekiliş tamamlandığında sonuçları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE İKRAMİYE KURALLARI NELERDİR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 tanesinin tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Oynanan her kolon için çekilişte en az 2, en fazla 6 bilinen numara ikramiye kazanma hakkı verir. 6 numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılar büyük ikramiyenin sahibi olur. Eğer 6 bilen çıkmazsa büyük ikramiye tutarı bir sonraki çekiliş haftasına devreder.

Süper Loto çekilişleri haftada 3 gün olmak üzere Salı, Perşembe ve Pazar akşamları düzenlenmektedir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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