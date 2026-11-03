Süper Loto Sonuçları Açıklandı mı? 3 Kasım 2026 Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE İKRAMİYE KURALLARI NELERDİR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 tanesinin tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Oynanan her kolon için çekilişte en az 2, en fazla 6 bilinen numara ikramiye kazanma hakkı verir. 6 numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılar büyük ikramiyenin sahibi olur. Eğer 6 bilen çıkmazsa büyük ikramiye tutarı bir sonraki çekiliş haftasına devreder.