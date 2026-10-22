Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları belli oldu! 22 Ekim Süper Loto kazanan numaralar açıklandı!
Giriş Tarihi: 22.10.2026 21:28 Son Güncelleme: 22.10.2026 21:36

Süper Loto sonuçları belli oldu! 22 Ekim Süper Loto kazanan numaralar açıklandı!

22 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiye tutarının 722.802.472 TL olarak duyurulmasının ardından vatandaşlar, Süper Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden kuponlarını kontrol etmek istiyor.

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Süper Loto sonuçları belli oldu! 22 Ekim Süper Loto kazanan numaralar açıklandı!
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Süper Loto'da 22 Ekim çekilişi tamamlandı! 722.802.472 TL'lik büyük ikramiye tutarı ve kazandıran numaralar belli oldu. Şimdi gözler, kuponlara isabet eden numaralarda ve ikramiye dağılımında. İşte 22 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları.

Süper Loto sonuçları belli oldu! 22 Ekim Süper Loto kazanan numaralar açıklandı!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

21 Ekim 2026 tarihli Süper Loto çekilişi, saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasıyla haftanın kazandıran numaraları da netleşti.

İşte sonuçlar: 7, 8, 32, 35, 49, 51

Süper Loto sonuçları belli oldu! 22 Ekim Süper Loto kazanan numaralar açıklandı!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Çekilişin ardından açıklanan sonuçlara, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Süper Loto sonuçları belli oldu! 22 Ekim Süper Loto kazanan numaralar açıklandı!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE ÖDÜL KATEGORİLERİ NELERDİR?

Süper Loto oynamak oldukça basit bir kural setine dayanır: 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayı seçilerek kolon tamamlanır.

Katılımcılar ister kendileri kupon doldurabilir, isterlerse de terminallerden "Rastgele" seçim hakkını kullanabilirler.

İkramiye kazanabilmek için çekilen 6 sayı içerisinden en az 2, 3, 4, 5 veya 6 numaranın doğru tahmin edilmesi gerekir.

Bilinen sayı kombinasyonu arttıkça, kazanılan ödülün miktarı da doğru orantılı olarak yükselir.

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Süper Loto sonuçları belli oldu! 22 Ekim Süper Loto kazanan numaralar açıklandı!
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