Süper Loto sonuçları belli oldu! 22 Ekim Süper Loto kazanan numaralar açıklandı!

Süper Loto'da 22 Ekim çekilişi tamamlandı! 722.802.472 TL'lik büyük ikramiye tutarı ve kazandıran numaralar belli oldu. Şimdi gözler, kuponlara isabet eden numaralarda ve ikramiye dağılımında. İşte 22 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları.