Süpürge filtresini son ne zaman temizlediniz? Bu detayı atlamayın!

Yıkanabilir olması uzun ömürlü olduğu anlamına gelmez

Filtrelerinizi ne kadar düzenli yıkarsanız yıkayın, zamanla malzemenin dokusu aşınır ve toz tutma kapasitesi düşer. Genellikle her altı ayda veya yılda bir, filtrenizi yenisiyle değiştirmek hem makinenizin ömrünü uzatır hem de evinizin havasını korur.