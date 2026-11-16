Haberler Yaşam Haberleri Süpürge filtresini son ne zaman temizlediniz? Bu detayı atlamayın!
Giriş Tarihi: 16.11.2026 14:32

Süpürge filtresini son ne zaman temizlediniz? Bu detayı atlamayın!

"Süpürgem artık eskisi gibi çekmiyor" veya "çalışırken tuhaf bir koku yayıyor" diyorsanız, teknik servise başvurmadan önce bakmanız gereken ilk yer kesinlikle filtre olmalı. Temizlik sırasında göz ardı edilen bu küçük detay, zamanla makinenin çekiş gücünü azaltmaya neden oluyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ÇAĞLA DÜDÜKÇÜ ÇAĞLA DÜDÜKÇÜ Yaşam
Süpürge filtresini son ne zaman temizlediniz? Bu detayı atlamayın!
  • ABONE OL

Ev temizliğinde genellikle sadece toz haznesini boşaltıp işimizin bittiğini düşünüyoruz. Oysa düzenli yıkanmayan ve tıkanan bir filtre, makinenizin motorunu içten içe yorarken yaptığınız tüm temizliği boşa çıkarıyor. İşte süpürgenizi ilk günkü gücüne kavuşturmak için dikkat etmeniz gereken adımlar…

Süpürge filtresini son ne zaman temizlediniz? Bu detayı atlamayın!

Evi temizlediğinizi sanıyorsunuz

Makineniz yerdeki kırıntıları çekiyor gibi görünse de dolmuş bir filtre en ince tozları tutamaz. Filtre gözenekleri kapandığında, hapsedilmesi gereken ev akarları ve toz zerrecikleri makinenin arka havalandırmasından tekrar havaya karışarak temizlediğiniz odaya geri döner.

Süpürge filtresini son ne zaman temizlediniz? Bu detayı atlamayın!

Düşen çekiş gücünün asıl nedeni

Eskiden halıya yapışan süpürgenizin artık yüzeydeki ufak tüyleri bile almakta zorlandığını fark etmişsinizdir. Cihazınız bozulmadı; sadece tıkalı filtre nedeniyle motor yeterli hava akışını sağlayamadığı için o alıştığınız yüksek vakum gücünü üretemiyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Süpürge filtresini son ne zaman temizlediniz? Bu detayı atlamayın!

Odaya yayılan o ağır koku

Süpürgeyi çalıştırdığınız anda odaya ağır ve isli bir toz kokusu yayılıyorsa, filtreniz temizlenme alarmı veriyor demektir. İçeride biriken organik partiküller, motorun ısısıyla birleştiğinde evin havasını ferahlatmak yerine daha da boğucu bir hale getirir

Süpürge filtresini son ne zaman temizlediniz? Bu detayı atlamayın!

Motoru kendi elimizle yoruyoruz

Filtresi dolan bir süpürge, adeta burnu tıkalıyken koşmaya çalışan bir insana benzer. Hava alamayan makinenin motoru, aynı performansı gösterebilmek için aşırı güç harcar ve olması gerekenden çok daha fazla ısınarak arızalanmaya zemin hazırlar.

Süpürge filtresini son ne zaman temizlediniz? Bu detayı atlamayın!

Deterjansız ve nazik bir yıkama yapabilirsiniz

Süpürgenizin filtresini yıkanabilir özellikteyse, sıcak sudan ve sert deterjanlardan kesinlikle uzak durmalısınız. Filtrenin dokusuna zarar vermemek için sadece ılık suyun altında hafifçe ovarak o gri suyun tamamen berraklaşana kadar akmasını sağlamak en güvenli yöntemdir.

Süpürge filtresini son ne zaman temizlediniz? Bu detayı atlamayın!

Filtre temizliğinde yapılan en büyük hata, parçayı hafif nemliyken makineye geri takmaktır. Tam kurumamış bir filtre, makine çalıştığı an çekilen tozla birleşerek taş gibi sert bir çamur tabakasına dönüşür ve içinde küf oluşumuna yol açar.

Süpürge filtresini son ne zaman temizlediniz? Bu detayı atlamayın!

Yıkanabilir olması uzun ömürlü olduğu anlamına gelmez

Filtrelerinizi ne kadar düzenli yıkarsanız yıkayın, zamanla malzemenin dokusu aşınır ve toz tutma kapasitesi düşer. Genellikle her altı ayda veya yılda bir, filtrenizi yenisiyle değiştirmek hem makinenizin ömrünü uzatır hem de evinizin havasını korur.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Süpürge filtresini son ne zaman temizlediniz? Bu detayı atlamayın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA