Süpürge filtresini son ne zaman temizlediniz? Bu detayı atlamayın!

Ev temizliğinde genellikle sadece toz haznesini boşaltıp işimizin bittiğini düşünüyoruz. Oysa düzenli yıkanmayan ve tıkanan bir filtre, makinenizin motorunu içten içe yorarken yaptığınız tüm temizliği boşa çıkarıyor. İşte süpürgenizi ilk günkü gücüne kavuşturmak için dikkat etmeniz gereken adımlar…
Makineniz yerdeki kırıntıları çekiyor gibi görünse de dolmuş bir filtre en ince tozları tutamaz. Filtre gözenekleri kapandığında, hapsedilmesi gereken ev akarları ve toz zerrecikleri makinenin arka havalandırmasından tekrar havaya karışarak temizlediğiniz odaya geri döner.
Süpürgeyi çalıştırdığınız anda odaya ağır ve isli bir toz kokusu yayılıyorsa, filtreniz temizlenme alarmı veriyor demektir. İçeride biriken organik partiküller, motorun ısısıyla birleştiğinde evin havasını ferahlatmak yerine daha da boğucu bir hale getirir
Filtresi dolan bir süpürge, adeta burnu tıkalıyken koşmaya çalışan bir insana benzer. Hava alamayan makinenin motoru, aynı performansı gösterebilmek için aşırı güç harcar ve olması gerekenden çok daha fazla ısınarak arızalanmaya zemin hazırlar.
Süpürgenizin filtresini yıkanabilir özellikteyse, sıcak sudan ve sert deterjanlardan kesinlikle uzak durmalısınız. Filtrenin dokusuna zarar vermemek için sadece ılık suyun altında hafifçe ovarak o gri suyun tamamen berraklaşana kadar akmasını sağlamak en güvenli yöntemdir.
Filtre temizliğinde yapılan en büyük hata, parçayı hafif nemliyken makineye geri takmaktır. Tam kurumamış bir filtre, makine çalıştığı an çekilen tozla birleşerek taş gibi sert bir çamur tabakasına dönüşür ve içinde küf oluşumuna yol açar.
Filtrelerinizi ne kadar düzenli yıkarsanız yıkayın, zamanla malzemenin dokusu aşınır ve toz tutma kapasitesi düşer. Genellikle her altı ayda veya yılda bir, filtrenizi yenisiyle değiştirmek hem makinenizin ömrünü uzatır hem de evinizin havasını korur.