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Giriş Tarihi: 10.10.2022

Sur’dan festival rüzgârı esiyor

Sur Kültür Yolu Festivali, ziyaretçileri çok sayıda kültür ve sanat etkinliğiyle buluşturdu. “Gastro Diyarbakır Lezzet Buluşmaları”nda da geleneksel Diyarbakır kahvaltısı tanıtıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Sur’dan festival rüzgârı esiyor
Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca Diyarbakır'da düzenlenen ve 8 Ekim'de başlayan festival farklı etkinliklerle devam ederken, binlerce insan festival etkinliklerine katılım sağlıyor.



Festivalin ikinci günü İçkale'de balon turu ile başlarken, festival kapsamında düzenlenen "Gastro Diyarbakır Lezzet Buluşmaları"nda zengin çeşitleriyle sofraları süsleyen geleneksel Diyarbakır kahvaltısı konuklara tanıtıldı. Yine festival çerçevesinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilgievlerinde eğitim gören öğrenciler, "Sur Kültür Yolu Festivali" nedeniyle düzenlenen interaktif gösteri ile buluştu.



Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Hani Gürbüz Bilgievi'nde eğitim gören 100 öğrenci, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kral Şakir İnteraktif Dijital Gösterisi"ne katıldı. Önceki gece ise, Dağ Kapı Meydanı'nda düzenlenen Yavuz Bingöl ve Bedri Ayseli konserine binlerce kişi katıldı. Nihat Hatipoğlu ile söyleşi ve ilahi dinletisini Hz. Süleyman Cami Meydanı'na yoğun bir kalabalık ilgi gösterdi. Tarihi İçkale'deki resim sergilerini yerli ve yabancı turistler gezerken, festival kapsamında Kurşunlu Cami önünde düzenlenen çocuk şenliğinde, çocuklar doyasıya eğlendi.



GELENEKSEL DİYARBAKIR KAHVALTISI TANITILDI
Merkez Sur ilçesindeki tarihi Hasan Paşa Hanı'nda düzenlenen "Gastro Diyarbakır Lezzet Buluşmaları" kapsamında zengin çeşitleriyle sofraları süsleyen geleneksel Diyarbakır kahvaltısı tanıtıldı. Tarihi handa kahvaltılık ürünlerin yanı sıra tescilli Diyarbakır karpuzu ile kente özgü çörek de beğeniye sunuldu. Programa katılan ve kente özgü kahvaltı ile ilgili bilgi alan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakırlıların kültür ve sanat etkinliklerine, festivallere ve yeniliklere açık olduğunu söyledi. Festivalin ilk gününde tüm mekanların dolduğunu ifade eden Demircan, festival kapsamında düzenlenen etkinliklerin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

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Sur’dan festival rüzgârı esiyor
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