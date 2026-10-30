Sürekli aynı bıkmadan dinliyorsanız sebebi bu olabilir! Meğer zihnimiz bize oyun oynuyormuş

BİR SÜRE SONRA GELEN DOYUM HİSSİ

Her ne kadar o an favoriniz olsa da, bir şarkıyı günlerce aralıksız dinlemek bir süre sonra "müzikal baygınlığa" yol açıyor. Bir sabah uyanırsınız ve o çok sevdiğin parça artık size hiçbir şey ifade etmez; çünkü zihin artık o tada tamamen doymuştur.