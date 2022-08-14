Son dakika haberleri… Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evde 3'ncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Süreyya Gürsel Evren'in ölüm haberi sanat camiasını yasa boğarken ölüm nedeni merak konusu oldu. Arıza, Şahin Tepesi, Yasak Elma, Diriliş Ertuğrul, Üç Kuruş gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu, son olarak Masumlar Apartmanı ve Baba dizilerinde kamera karşısına geçmişti. Peki, Süreyya Gürsel Evren kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler…
21 Aralık 1968 tarihinde dünyaya gelen Süreyya Gürsel Evren, oyunculuk eğitimi aldı ve birçok yapımda izleyici karşısına çıktı.
54 yaşındaki Süreyya Gürsel Evren; Arka Sokaklar, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Fi, Söz, Yasak Elma, Kırmızı Oda, Arıza, Masumlar Apartmanı, Destan, Baba gibi yapımlarda yer aldı.
Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Vedat rolü ile dikkat çeken ünlü oyuncu, son olarak Üç Kuruş dizisinde Necdet karakterine ve ATV'de yayınlanan Destan dizisinde Toygar Han karakterine hayat vermişti.
Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak geldiği sitede üçüncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.