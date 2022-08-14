Son dakika haberleri… Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evde 3'ncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Süreyya Gürsel Evren'in ölüm haberi sanat camiasını yasa boğarken ölüm nedeni merak konusu oldu. Arıza, Şahin Tepesi, Yasak Elma, Diriliş Ertuğrul, Üç Kuruş gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu, son olarak Masumlar Apartmanı ve Baba dizilerinde kamera karşısına geçmişti. Peki, Süreyya Gürsel Evren kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler…