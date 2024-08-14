Suriye’de kalp krizi geçiren uzman çavuş Hüseyin Karakoç’a şehitlik ünvanı verildi

Vefatının ardından, ailesinin başvurusu üzerine 16 gün sonra Karakoç'a "şehitlik" statüsü verildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler, mesajında şunları söyledi: "29 Temmuz 2024 tarihinde Suriye Harekat Alanı'nda görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas da bir taziye mesajı yayımlayarak, "Kırıkkale'mizin evladı, aslan parçamız Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç, şehadetin mübarek olsun. Şehidimiz cennettedir, şehitler diyarı Kırıkkale'mizin ve yüce Türk milletinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.