Suriyeli Diyana 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

Konya'da eşi Sami Mete (34) tarafından 16 Nisan'da çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklanan Suriyeli Diyana Mete (33) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kendisine de zarar veren katil zanlısı koca ise tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Dehşet veren olay, 16 Nisan sabahı merkez Karatay ilçesi Şeyh Ulema Recepağa Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Kavga ihbarı üzerine adrese giden polis, Sami Mete ile Suriye uyruklu eşi Diyana Mete'yi kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu.

Karı-koca ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. 11 yıllık eşi ve 4 çocuğunun annesi Diyana'yı bıçakladıktan sonra intihara teşebbüs eden Sami Mete tedavisinin ardından gözaltına alındı. Eşinin çocuklarına kötü davrandığını ve olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini ileri süren Mete çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde günlerdir yaşam mücadelesi veren Diyana Mete tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Suriyeli zengin bir ailenin kızı olduğu öğrenilen Diyana'nın adını trajik şekilde trafik kazasında hayatını kaybeden prenses 'Lady Diana'dan aldığı öğrenildi.