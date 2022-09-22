Suriyelilerin Almanya hayali Adana’da son buldu: Silah zoruyla eve kilitlemişler

Adana'da Almanya'ya gitmek isteyen Suriye uyruklu 7 kişi, anlaştıkları 4 şüpheli tarafından silah zoruyla 8 bin Euro para, cep telefonu ve pasaportları gasp edilerek bir evde kilitlenmiş halde bulundu. Mağdur kişiler arasında bulunan Baran Diyar, "6 arkadaşımla birlikte Mersin'den buraya getirildik. 3 gündür buradayız. İsimlerini bilmediğim 4 kişi bizi silahla alıkoydu. Sonra para, cep telefonu ve pasaportlarımızı aldılar. Ben damdan atlayıp, kaçtı. Sonra polis bizi kurtardı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, evde yapılan incelemenin ardından Suriyeliler'i İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürdü.
SİLAH KULLANARAK GASP EDİLDİLER
Olay Seyhan ilçesindeki 31012 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Suriye'den Almanya'ya gitmek isteyen Suriye uyruklu 7 kişi Mersin'e gitti. Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyelilerle tanışan 4 kişi, para karşılığında kendilerini Almanya'ya götürebileceğini söyledi. Parayı alan şüpheliler, Suriyelileri otomobille Adana'ya götürdü. Şüpheliler, Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir eve yerleştirdiği Suriyelileri silahla tehdit ederek 8 bin Euro ve cep telefonlarını aldı. Yanlarına bisküvi ve meyve suyu bırakan şüpheliler, evin kapısını da kilitleyip, kayıplara karıştı.
"3 GÜNDÜR BURADAYIZ"
Mağdur kişilerden Baran Diyar, sabah saatlerinde evin çatısına çıkıp, sokağa atladı. Mahalledeki bir markete sığınan Diyar, polisi aramalarını istedi. Adrese gelen ekipler kapıyı açıp, Suriyelileri kurtardı. Almanya'ya gitmek üzere yola çıktıklarını anlatan Diyar, "6 arkadaşımla birlikte Mersin'den buraya getirildik. 3 gündür buradayız. İsimlerini bilmediğim 4 kişi bizi silahla alıkoydu. Sonra para, cep telefonu ve pasaportlarımızı aldılar. Ben damdan atlayıp, kaçtı. Sonra polis bizi kurtardı" dedi. Polis, evde yapılan incelemenin ardından Suriyeliler'i İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürdü.