Suriyelilerin Almanya hayali Adana’da son buldu: Silah zoruyla eve kilitlemişler

Adana'da Almanya'ya gitmek isteyen Suriye uyruklu 7 kişi, anlaştıkları 4 şüpheli tarafından silah zoruyla 8 bin Euro para, cep telefonu ve pasaportları gasp edilerek bir evde kilitlenmiş halde bulundu. Mağdur kişiler arasında bulunan Baran Diyar, "6 arkadaşımla birlikte Mersin'den buraya getirildik. 3 gündür buradayız. İsimlerini bilmediğim 4 kişi bizi silahla alıkoydu. Sonra para, cep telefonu ve pasaportlarımızı aldılar. Ben damdan atlayıp, kaçtı. Sonra polis bizi kurtardı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, evde yapılan incelemenin ardından Suriyeliler'i İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürdü.