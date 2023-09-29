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Giriş Tarihi: 29.9.2023 15:18 Son Güncelleme: 29.9.2023 15:26

Surlar’da restorasyon çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır’da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan 5 bin 800 metre uzunluğundaki surlarda ‘Diriliş’ sloganıyla 2 yıl önce başlatılan restorasyon sürüyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Surlar’da restorasyon çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, "Surlar'da Diriliş" mottosuyla sürdürülen 6. etap çalışmalarını inceledi. Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'nı gelecek nesillere taşımak amacıyla başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca sürdürülen 6. etap çalışmaları kapsamında ekipler, Urfa Kapıyı koruyan 2 burcun esaslı onarımını yapıyor. Genel Sekreter Çiftçi, Urfa Kapı'da süren çalışmaları inceleyerek personelden gelinen aşamayla ilgili bilgi aldı. Çiftçi, "Önümüzdeki 2 yıllık süre içerisinde Diyarbakır surlarının 5 bin 800 metresinin ve 98 burcunun tamamını restore etmek istiyoruz. Bu cumhuriyet tarihinde yapılan en büyük restorasyon çalışmalarından birisi" dedi.

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Surlar’da restorasyon çalışmaları devam ediyor
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