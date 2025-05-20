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Giriş Tarihi: 20.5.2025 16:34

Suruç'ta cinayet: Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı!

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Sümer (43) hayatını kaybetti. Ekipler sır cinayeti aydınlatmak için harekete geçti...

DHA
Suruç’ta cinayet: Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı!

Korkunç olay, gece saatlerinde Dikili Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sümer, evinin önünde kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sümer, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mehmet Sümer'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Sümer'in cenazesi otopsi için morga götürüldü. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Suruç'ta cinayet: Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı!
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