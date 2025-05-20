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Giriş Tarihi: 20.5.2025 10:16 Son Güncelleme: 20.5.2025 10:25

Suruç’ta silahlı cinayet: Evinde ölü bulundu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bulunan bir evde yaşayan Mehmet S. İsimli şahısın kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla öldürüldüğü iddia edildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suruç’ta silahlı cinayet: Evinde ölü bulundu

Olay, Suruç'un Demokrasi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurulan Mehmet S., evinde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mehmet S.'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Suruç’ta silahlı cinayet: Evinde ölü bulundu
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