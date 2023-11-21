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Giriş Tarihi: 21.11.2023 23:05

Sürücü koltuğuna oturan çocuk kaza yaptı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücü koltuğuna oturan çocuğun gaza basması sonucu savrulan otomobil duvara çarptı, kaza anını güvenlik kamerası kaydetti

AA
Sürücü koltuğuna oturan çocuk kaza yaptı

Otomobiliyle İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, istasyon girişine aracını park etti.

Sürücü, araçtan ayrıldığı sırada otomobilde bulunan 12 yaşındaki oğlu, sürücü koltuğuna geçti.

Çocuğun çalıştırdığı otomobil, geriye doğru hareket etti. Bu sırada durumu fark eden ve otomobile koşan sürücünün çabasına karşın savrulan araç, istasyon duvarına çarptı.

Sürücünün ezilme tehlikesi yaşadığı olayda yaralanan olmadı.

Otomobilin duvara çarptığı anları istasyonun güvenlik kamerası kaydetti.

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Sürücü koltuğuna oturan çocuk kaza yaptı
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