Sürücüsüz metroda korku ve panik

İstanbul'da son zamanlarda yaşanan toplu taşıma sorunlarına dün bir yenisi daha eklendi. İETT'ye bağlı toplu taşıma araçlarında sıklıkla görülen kaza, arıza ve yanma olaylarına dün de Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seyir halindeki sürücüsüz metronun 5 durağı pas geçmesi ilave oldu. Söz konusu hattaki sürücüsüz metronun 5 durağı pas geçerek ilerlemesi, araçtaki yolcuların panik yaşanmasına sebep oldu.Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, yaşanan bu durumu anlayamadı. Bunun üzerine yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına rağmen seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi. Kendi imkanlarıyla metrodan inen vatandaşlar, raylar üzerinde riskli bir şekilde yürüyerek istasyona varabildi.Bu duruma tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydeden yolculardan birinin, diğer yolcuları "Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor" şeklinde uyardığı görülüyor. Vatandaşların sorunsuz bir şekilde durağa ulaştığı olayda kimsenin burnunun kanamaması yüreklere su serperken, "Facianın eşiğinden dönüldü" yorumları yapıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hattın güvenlik sistemleri ve sürücüsüz metro konusu sorgulanmaya başladı.