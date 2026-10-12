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Giriş Tarihi: 12.10.2026

Sürünerek çaldı ama kaçamadı

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Emir SOMER Emir SOMER
Sürünerek çaldı ama kaçamadı
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İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ndeki Taksim Gezi Parkı'nda çimlik alanda bir ağacın altında uyuyan ve dinlenen kişinin yanına "dinleniyor" süsüyle uzanan ve sürünerek yanaşan bir yankesici, mağdurun cebinden cep telefonunu çaldı. Yankesicinin "gözcülük" yapan suç ortağı da olayı izledi. Mağdurun sol cebinden çekerek çaldığı cep telefonunu gömleğine saklayan yankesici ve suç ortağı kaçtı. O anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nin kamera görüntülerine yansıdı. Dinlenmek için çimlik alana uzanan ve uyandığında cep telefonunun çalındığını fark eden mağdur hemen şikayetçi oldu. İnceleme başlatan İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü yankesicinin ve suç ortağının kimliklerini kısa sürede tespit etti. Yankesici G.G., Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nce Taksim Metrosu'nda yakalandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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