Haberler Yaşam Haberleri SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 ile 26 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım hangisi? İşte o isim…
Giriş Tarihi: 26.5.2024 22:10

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 ile 26 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım hangisi? İşte o isim…

Survivor All Star heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunuyla bu akşam ekranlarda. İzleyiciler "Survivor eleme adayı" sorgulaması yapmaya başladı. 26 Mayıs Pazar akşamı haftanın 2. eleme adayı belli oluyor. Heyecanla dolu strateji ve güç oyunuyla dokunulmazlığı bir takım kazanırken bir takım kaybediyor. Kaybeden takımdan bir isim yazılarak potaya gönderiliyor. Erkek elemesinin olacağı bu haftada ilk edeme adayı Özgür olmuştu. Survivor'da bu akşam son eleme adayı belli oluyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmacının takipçileri tarafından eleme adayının kim olduğu, hangi takımın dokunulmazlığı kaybettiği araştırılıyor. Peki, 26 Mayıs dokunulmazlığı hangi takım kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 ile 26 Mayıs Survivor’da dokunulmazlığı kazanan takım hangisi? İşte o isim…

Bu akşamki bölümle dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geliyor. Nefes kesen havuz, denge ve stratejinin bir arada olduğu oyunda dokunulmazlığı kazanan takım, takımını korurken kaybeden takım kendi içinde elemeye gidip düellodaki Özgür'ün yanına birini daha gönderecek. İşte26 Mayıs Survivor eleme adayı

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGI TAKIM KAZANDI?

Survivor'da 26 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 125. Bölümde haftanın ikinci dokunulmazlığı oyunu oynandı. İlk dokunulmazlık adayı Özgür'ün yanına bir isim daha gönderiliyor. Henüz kazanan takım belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

SURVIVOR ALL STAR ELEME ADAYI KIM OLDU?

Survivor All Star'da nefes kesen dokunulmazlık oyunu mücadelesinde kaybeden takım ve eleme adayı henüz belli olmadı belli olduğunda yer vereceğiz.

SURVIVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KIMLER OLDU?

Survivor All Star'da ilk eleme adayı Özgür oldu.

SURVIVOR'DA KIM ELENDİ?

Survivor'da geçtiğimiz hafta elenen isim Damla Can oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 ile 26 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım hangisi? İşte o isim…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA