SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 ile 26 Mayıs Survivor’da dokunulmazlığı kazanan takım hangisi? İşte o isim…

Bu akşamki bölümle dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geliyor. Nefes kesen havuz, denge ve stratejinin bir arada olduğu oyunda dokunulmazlığı kazanan takım, takımını korurken kaybeden takım kendi içinde elemeye gidip düellodaki Özgür'ün yanına birini daha gönderecek. İşte26 Mayıs Survivor eleme adayı