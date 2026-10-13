Survivor 2027’de ezber bozan değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor ne zaman başlayacak, ödülü ne kadar?

SURVİVOR 2027 BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Survivor 2027'de yarışmacıların mücadele edeceği büyük ödülün miktarı da belli oldu. Acun Ilıcalı, yeni sezonun şampiyonluk ödülünün 10 milyon TL olduğunu duyurdu. Ilıcalı'nın açıklamasında, takım kaptanları Turabi ve Ogeday'ın görev alacağı ancak büyük ödülün gönüllü yarışmacılar tarafından kazanılacağı vurgulandı.