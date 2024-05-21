Haberler Yaşam Haberleri SURVİVOR 21 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNU galibi belli oldu! Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı!
Giriş Tarihi: 21.5.2024 23:18 Son Güncelleme: 21.5.2024 23:18

SURVİVOR 21 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNU galibi belli oldu! Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı!

Survivor All Star 2024’de bir elemenin daha geride kalmasıyla birlikte dokunulmazlık heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 21 Mayıs yayınında Acun Ilıcalı acil durum konseyinde önemli kararları açıkladı. Bireysel yarışların başlayacağı sinyalini veren Ilıcalı takımlar hakkında yeni kararı da açıkladı. Bu hafta kaptanlık oyunu oynanmadı, takımlar aynı düzeniyle yarışa devam etti. Peki, 21 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da yeni kurallar ne? İşte, Acun Ilıcalı acil durum konseyinde açıkladı!

SURVİVOR 21 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNU galibi belli oldu! Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı!

Survivor All Star 2024 kıran kırana mücadelelerine kaldığı yerden devam ediyor. Büyük bir düello sonrası elemenin yaşandığı geceden sonra iki takım da ilk dokunulmazlıkta mücadele etti. Peki, Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi takım? Kırmızı takım mı, mavi takım mi? İşte, sonuç!

Büyük finale haftalar kala rekabetin arttığı Survivor All Star'da kadın ve erkeklerden oluşan karma düello heyecan yarattı. Survivor All Star'da eleme potasına bu hafta Merve, Özgür, Nagihan ve Hilmi Cem girmişti. Performans eşleşmesine göre ilk önce Nagihan ve Hilmi Cem mücadele verdi.

Survivor All Star'da bu hafta elenen isim Nagihan oldu.

SURVİVOR'DA YENİ KURALLAR!

Acun Ilıcalı acil durum konseyinde bu haftadan itibaren kadın ve erkek eşleşmelerinin yapılabileceğini açıkladı.

SURVİVOR ALL STAR 2024 MAVİ TAKIM

Survivor All Star'da bu hafta takımlar aynı kaldı. Değişiklik yapılmadı! İşte, güncel mavi takım;

Mavi takım yarışmacıları Seda, Ogeday, Batuhan, Damla ve Özgür.

Kırmızı takım yarışmacıları, Nefise, Atakan, Yunus Emre, Hilmi Cem, Merve Aydın olarak devam ediyor.

SURVİVOR 21 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2024'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan KIRMIZ TAKIM oldu.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR!

Survivor'da ilk eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrasına konseyde belli olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
SURVİVOR 21 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNU galibi belli oldu! Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA