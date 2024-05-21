SURVİVOR 21 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNU galibi belli oldu! Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı!

Survivor All Star 2024 kıran kırana mücadelelerine kaldığı yerden devam ediyor. Büyük bir düello sonrası elemenin yaşandığı geceden sonra iki takım da ilk dokunulmazlıkta mücadele etti. Peki, Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi takım? Kırmızı takım mı, mavi takım mi? İşte, sonuç!
Büyük finale haftalar kala rekabetin arttığı Survivor All Star'da kadın ve erkeklerden oluşan karma düello heyecan yarattı. Survivor All Star'da eleme potasına bu hafta Merve, Özgür, Nagihan ve Hilmi Cem girmişti. Performans eşleşmesine göre ilk önce Nagihan ve Hilmi Cem mücadele verdi.
Survivor All Star'da bu hafta elenen isim Nagihan oldu.
SURVİVOR ALL STAR 2024 MAVİ TAKIM
Survivor All Star'da bu hafta takımlar aynı kaldı. Değişiklik yapılmadı! İşte, güncel mavi takım;
Mavi takım yarışmacıları Seda, Ogeday, Batuhan, Damla ve Özgür.
Kırmızı takım yarışmacıları, Nefise, Atakan, Yunus Emre, Hilmi Cem, Merve Aydın olarak devam ediyor.
SURVİVOR 21 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star 2024'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan KIRMIZ TAKIM oldu.