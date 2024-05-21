SURVİVOR 21 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNU galibi belli oldu! Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı!

Survivor All Star 2024 kıran kırana mücadelelerine kaldığı yerden devam ediyor. Büyük bir düello sonrası elemenin yaşandığı geceden sonra iki takım da ilk dokunulmazlıkta mücadele etti. Peki, Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi takım? Kırmızı takım mı, mavi takım mi? İşte, sonuç!

Büyük finale haftalar kala rekabetin arttığı Survivor All Star'da kadın ve erkeklerden oluşan karma düello heyecan yarattı. Survivor All Star'da eleme potasına bu hafta Merve, Özgür, Nagihan ve Hilmi Cem girmişti. Performans eşleşmesine göre ilk önce Nagihan ve Hilmi Cem mücadele verdi.