Haberler Yaşam Haberleri Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Belli oldu! 13 Nisan 2024 Survivor haftanın ilk eleme adayı açıklanıyor
Giriş Tarihi: 13.4.2024 23:29 Son Güncelleme: 13.4.2024 23:29

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Belli oldu! 13 Nisan 2024 Survivor haftanın ilk eleme adayı açıklanıyor

Survivor All Star'da heyecan dorukta! 14 Nisan 2024 Cumartesi akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen yarışamda, Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleşti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için havuz parkurunda mücadele veren iki takımdan kazanan konseyde rahat bir nefes alırken, kaybeden ise bir eleme adayı belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı, haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, kazanan takım ve ilk eleme adayı!

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Belli oldu! 13 Nisan 2024 Survivor haftanın ilk eleme adayı açıklanıyor

Survivor All Star 14 Nisan Cumartesi akşamı yeni bölümü ile gündeme geldi. Kıyasıya mücadelelerin devam ettiği yarışmada, kırmızı ve mavi takım arasında büyük karşılaşma devam etti. Kazanan takımın hem ödülü aldığı hem de konseyde isim yazmadığı gecede haftanın ilk eleme adayının da belli olmasıyla düellolar şekillenmeye başladı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNU

Survivor All Star 2024'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadelenin sürdüğü dokunulmazlık oyununu kazanan MAVİ TAKIM oldu!

SURVİVOR HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı gerçekleşen dokunulmazlık oyunu sonrasında KIRMIZI TAKIMDAN çıkacak.

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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Belli oldu! 13 Nisan 2024 Survivor haftanın ilk eleme adayı açıklanıyor
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