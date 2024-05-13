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Giriş Tarihi: 13.5.2024 06:52 Son Güncelleme: 13.5.2024 06:52

Survivor kim elendi? || 12 Mayıs 2024 Survivor All Star kim gitti? Yarışma tarihinde bir ilk! İşte herkesi şaşırtan o eleme...

Survivor All Star 2024’de dün akşam veda gecesi yaşandı. Potada yer alan 4 yarışmacı arasında eleme düellosu oynandı. Yarışmanın sıkı takipçileri Yunus Emre, Sercan, Atakan ve Aleyna potasında elenen ismin kim olduğunu öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. “Survivor kim elendi, kim gitti” soruları gündemdeki yerini aldı. Hayallerine veda eden ismin kim olduğu gecenin sonunda belli oldu. Peki, 12 Mayıs 2024 Pazar Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? Yunus Emre mi, Sercan mı, Atakan mı, Aleyna mı? İşte yanıtı.

Survivor kim elendi? || 12 Mayıs 2024 Survivor All Star kim gitti? Yarışma tarihinde bir ilk! İşte herkesi şaşırtan o eleme...

Survivor kim elendi sorusu haftanın finalinde gündemdeki yerini aldı. Bu haftanın eleme adayları arasında Yunus Emre, Sercan, Atakan ve Aleyna yer alıyor. Gitme kalma mücadelesi veren yarışmacılar düellodan galibiyetle ayrılmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Gecenin sonunda ise beklenmeyen bir ismin vedası gerçekleşti. Peki; 8 Mayıs 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte detaylar.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

YUNUS EMRE

SERCAN

ATAKAN

ALEYNA

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 12 MAYIS 2024?

Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda etti. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli oldu.

Sercan ve Aleyna düellosunda elenen yarışmacı kırmızı takımdan SERCAN oldu.

BEKLENMEDİK VEDA! SERCAN YILDIRIM ELENDİ!
Düellonun final turunda Aleyna'ya 5-1 kaybeden Sercan Yıldırım adaya veda etti. Final düellosundan çıkamayan Sercan adaya veda eden isim oldu. Sercan veda konuşması şu şekilde;

"Bu sene Survivor benden ne istediyse vermeye çalıştım açıkçası. Üzgün müyüm? Üzgünüm ama bir o kadar da haklı bir gurum da var. O yüzden böyle başımı öne eğip değil de dik bir şekilde gitmeyi tercih edeceğim. O yüzden kimi kırdıysam, kimi üzdüysem kusura bakmasın. Gerçekten de rekabeti sağlayabilmek için belki de bağırdım. Belki de itirazlarım o yüzdendi. O rekabet olmasa gerçekten de buranın anlamı da olmazdı. Çok fazla da söyleyecek bir şeyim yok beni bekleyen ailem var, dostlarım var, sporcularım var. Aklım birazda orda. Kulübümde, öğrencilerimde onları da çok özledi. Hakkınızı helal edin."

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Survivor kim elendi? || 12 Mayıs 2024 Survivor All Star kim gitti? Yarışma tarihinde bir ilk! İşte herkesi şaşırtan o eleme...
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