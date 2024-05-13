Survivor kim elendi? || 12 Mayıs 2024 Survivor All Star kim gitti? Yarışma tarihinde bir ilk! İşte herkesi şaşırtan o eleme...

BEKLENMEDİK VEDA! SERCAN YILDIRIM ELENDİ!

Düellonun final turunda Aleyna'ya 5-1 kaybeden Sercan Yıldırım adaya veda etti. Final düellosundan çıkamayan Sercan adaya veda eden isim oldu. Sercan veda konuşması şu şekilde;

"Bu sene Survivor benden ne istediyse vermeye çalıştım açıkçası. Üzgün müyüm? Üzgünüm ama bir o kadar da haklı bir gurum da var. O yüzden böyle başımı öne eğip değil de dik bir şekilde gitmeyi tercih edeceğim. O yüzden kimi kırdıysam, kimi üzdüysem kusura bakmasın. Gerçekten de rekabeti sağlayabilmek için belki de bağırdım. Belki de itirazlarım o yüzdendi. O rekabet olmasa gerçekten de buranın anlamı da olmazdı. Çok fazla da söyleyecek bir şeyim yok beni bekleyen ailem var, dostlarım var, sporcularım var. Aklım birazda orda. Kulübümde, öğrencilerimde onları da çok özledi. Hakkınızı helal edin."