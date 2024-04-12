Survivor kim elendi? 12 Nisan Survivor’da düelloyu kaybeden kim oldu, Hakan mı, Yasin mi?

Survivor All Star eleme adayları arasından bir isim adaya ve hayallerine veda eden yarışmacı oldu. Eşleşmeler, eleme adaylarının performansına göre belirlenirken kırmızı takımdan bir isim, mavi takımdan ise 3 isim düelloda mücadele etti. Peki, 12 Nisan Survivor All Star'da kim elendi, hangi yarışmacı?