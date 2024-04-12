Haberler Yaşam Haberleri Survivor kim elendi? 12 Nisan Survivor'da düelloyu kaybeden kim oldu, Hakan mı, Yasin mi?
Giriş Tarihi: 12.4.2024 22:57 Son Güncelleme: 12.4.2024 22:58

Survivor kim elendi? 12 Nisan Survivor'da düelloyu kaybeden kim oldu, Hakan mı, Yasin mi?

Survivor All Star 12 Nisan Cuma yayınında dört yarışmacı arasında düello oyunu gerçekleşti. Kıran kırana geçen mücadeleler sonucunda düelloyu kaybedip yarışmaya ve hayallerine veda eden yarışmacı belli oldu. Erkek aday elemesinin yapıldığı haftada bir kişi Survivor All Star’da adaya veda eden isim oldu. Peki, Survivor kim elendi? 12 Nisan Survivor'da düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor kim elendi? 12 Nisan Survivor’da düelloyu kaybeden kim oldu, Hakan mı, Yasin mi?

Survivor All Star eleme adayları arasından bir isim adaya ve hayallerine veda eden yarışmacı oldu. Eşleşmeler, eleme adaylarının performansına göre belirlenirken kırmızı takımdan bir isim, mavi takımdan ise 3 isim düelloda mücadele etti. Peki, 12 Nisan Survivor All Star'da kim elendi, hangi yarışmacı?

SURVİVOR ALL STAR HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Survivor All Star haftanın eleme adayları arasında Mavi takımdan Yasin, Yaman ve Hakan yer alırken, Kırmızı takımdan ise Sercan yer alıyor.

Mücadelelerin ilk turunda Sercan ve Hakan karşılaşırken, diğer eşleşme ise Yasin ve Yaman arasında oldu.

DÜELLO OYUNUNDA İLK TUR TAMAMLANDI!

Yasin ve Yaman arasında gerçekleşen düellonun galibi 5-1'lik skorla Yaman oldu. Ve Yaman düello yarışında elemeden kurtulan ilk isim oldu.

Hakan ve Sercan arasındaki mücadelenin kazananı ise 5-4'lük skorla Sercan oldu.

Böylelikle 2. tur karşılaşması Yasin ve Hakan arasında gerçekleşti.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da 2. turda karşı karşıya gelen isim Hakan ve Yasin oldu. Elenen isim düello sonucunda belli olacak.

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Survivor kim elendi? 12 Nisan Survivor'da düelloyu kaybeden kim oldu, Hakan mı, Yasin mi?
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