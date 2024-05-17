SURVİVOR KİM ELENDİ? 16 Mayıs Survivor All Star’a Veda Eden İsim Belli Oldu! İşte, zorlu düello sonucu...

Survivor eleme adayları zorlu düelloda karşı karşıya geldi. Kırmızı ve mavi takımdan adayların oluştuğu pota, adada kalma mücadelesi için büyük önem arz ediyor. Her hafta bir isim hem adaya hem de hayallerine veda ediyor. Düello için heyecanlı olan yarışmacılar, zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Peki, Survivor kim elendi?