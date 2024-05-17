SURVİVOR KİM ELENDİ? 16 Mayıs Survivor All Star’a Veda Eden İsim Belli Oldu! İşte, zorlu düello sonucu...

Survivor eleme adayları zorlu düelloda karşı karşıya geldi. Kırmızı ve mavi takımdan adayların oluştuğu pota, adada kalma mücadelesi için büyük önem arz ediyor. Her hafta bir isim hem adaya hem de hayallerine veda ediyor. Düello için heyecanlı olan yarışmacılar, zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Peki, Survivor kim elendi?
DÜELLO EŞLEŞMELERİ
Eleme adayları ise Aleyna, Merve, Özgür ve Atakan'dan oluşuyor.
Atakan ile Özgür karşılaşması yaşanırken,
Merve ile de Aleyna karşı karşıya geldi.
ATAKAN - ÖZGÜR DÜELLOSU
Atakan ve Özgür eşleşmesinde Atakan'ın son atışıyla 5-4'lük sayıya Atakan ulaştı ve Avatar Atakan adaylıktan adını sildirdi.
Özgür ise Aleyna ile final düellosunda mücadele etti.
FİNAL DÜELLOSU
ALEYNA - ÖZGÜR KARŞILAŞMASINDA KAZANAN BELLİ OLDU!
lk eşleşmelerde mağlup olan iki isim Aleyna ve Özgür final düellosunda karşı karşıya geldi.
5-0'lık skorla final düellosunun kazananı Özgür oldu.
Böylelikle adaya veda eden isim Aleyna oldu.