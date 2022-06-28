Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim aldı, Survivor 2022 eleme adayları kim sorusuna izleyici kitlesi yanıt arıyor. Cumartesi günü Survivor bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası kazanan isim belli oluyor. Her hafta bir bir adaya veda eden yarışmacıların ismi ada konseyinde çıkıyor. Bu hafta gerçekleşen ilk üç dokunulmazlık oyunu ardından bugün 1. Dokunulmazlık oyunu kazananı ve Survivor 1. Eleme adayı ortaya çıkıyor. Haftalık olarak belirlenmeye başlayan kırmızı takım ve mavi takım kıyasıya mücadele ediyor. İşte Survivor elenen isim ve tüm bilgiler…
Survivor 2022 1. ve 2. eleme adayı açıklandı.
Survivor 2022 1. eleme adayı Nisa Bölükbaşı oldu.
2. eleme adayı ise Hikmet Tuğsuz oldu.
Survivor'da dokunulmazlık oyunu kazananı belli oldu. Survivor 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ikinci kez Batuhan Karacakaya oldu.
Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olurken Survivor 2022'ye veda eden isim açıklanıyor. 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elendi ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu akşam saatlerinde yanıt buluyor. 27 Haziran SMS sıralama sonucu elenen isim belli oldu.
Adaya veda eden isim Hikmet oldu.