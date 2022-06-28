Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim aldı, Survivor 2022 eleme adayları kim sorusuna izleyici kitlesi yanıt arıyor. Cumartesi günü Survivor bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası kazanan isim belli oluyor. Her hafta bir bir adaya veda eden yarışmacıların ismi ada konseyinde çıkıyor. Bu hafta gerçekleşen ilk üç dokunulmazlık oyunu ardından bugün 1. Dokunulmazlık oyunu kazananı ve Survivor 1. Eleme adayı ortaya çıkıyor. Haftalık olarak belirlenmeye başlayan kırmızı takım ve mavi takım kıyasıya mücadele ediyor. İşte Survivor elenen isim ve tüm bilgiler…