Survivor'da kritik eleme geçtiğimiz akşam yapıldı. Hafta boyunca gerçekleşen dokunulmazlıklarla beraber dört isim potada halk oylamasına çıktı. Bunlar; yarışmacı arkadaşlarının oylarıyla Ayşe, Batuhan, Hikmet ve Anıl olmuştu. Programın son bölümünü kaçıran binlerce kişi bu noktada "11 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusuna yanıt arıyor. Şampiyonluk yarışında artık tansiyon giderek yükseliyor. Parkurlarda her biri başarılı olan yarışmacılardan artık en güçlüleri kaldı. Peki, Dün akşam Survivor'da kim elendi? İşte o isim ve detaylar...

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ SON DAKİKA (11 HAZİRAN 2022)

Her hafta olduğu gibi bu hafta da bir isim Survivor'a veda etti. Dört dokunulmazlık oyunu sonucunda eleme adayları belirlendi ve SMS sıralaması ile bir isim ada macerasını sonlandırdı. İşte dün geceden tüm detaylar...