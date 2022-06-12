Haberler Yaşam Haberleri SURVİVOR KİM ELENDİ KİM GİTTİ SON DAKİKA - Dün akşam 11 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor'da şok eleme!
Giriş Tarihi: 12.6.2022 11:53

SURVİVOR KİM ELENDİ KİM GİTTİ SON DAKİKA - Dün akşam 11 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor'da şok eleme!

SURVİVOR KİM ELENDİ KİM GİTTİ SON DAKİKA - Dün akşam 11 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor’da şok eleme!

Survivor kim elendi sorusu geçtiğimiz akşam izleyenleri ve tüm yarışmacıları şoke eden bir isimle yanıt buldu. Bilindiği üzere All Star finaline adım adım yaklaşılan sezonda artık en güçlüler dahi potaya çıkıyor. Bu noktada ise programın sıkı takipçileri “11 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, kim gitti?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Potada bu hafta; Ayşe, Batuhan, Hikmet ve Anıl eleme adayı olarak oylamaya çıkı. Peki, Dün akşam 11 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, kim gitti? İşte milyonları şoke eden o isim ve detaylar...

Survivor'da kritik eleme geçtiğimiz akşam yapıldı. Hafta boyunca gerçekleşen dokunulmazlıklarla beraber dört isim potada halk oylamasına çıktı. Bunlar; yarışmacı arkadaşlarının oylarıyla Ayşe, Batuhan, Hikmet ve Anıl olmuştu. Programın son bölümünü kaçıran binlerce kişi bu noktada "11 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusuna yanıt arıyor. Şampiyonluk yarışında artık tansiyon giderek yükseliyor. Parkurlarda her biri başarılı olan yarışmacılardan artık en güçlüleri kaldı. Peki, Dün akşam Survivor'da kim elendi? İşte o isim ve detaylar...

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ SON DAKİKA (11 HAZİRAN 2022)

Her hafta olduğu gibi bu hafta da bir isim Survivor'a veda etti. Dört dokunulmazlık oyunu sonucunda eleme adayları belirlendi ve SMS sıralaması ile bir isim ada macerasını sonlandırdı. İşte dün geceden tüm detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

İlk dokunulmazlık oyununun sahibi Gönüllülerken, ikinci yarışmada da bu durum değişmeyip ve Gönüllüler dokunulmazlığı almıştı.

Dün akşamki dokunulmazlık oyununda ise Ünlüler takımı galip geldi.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyunu mücadelesini Ünlüler (Kırmızı Takım) kazandı!

Yarışmacılar aileleri ile konuşma şansı elde etti.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor eleme adayı dün gece belli oldu!

Survivor All Star haftanın ilk eleme adayı Ayşe olmuştu.

İkinci eleme adayı ise Batuhan olarak belirlenmişti.

Oylamalar sonucu üçüncü eleme adayı Hikmet oldu.

Performans birincisi, dördüncü eleme adayı olarak Anıl Berk'i duyurdu.

Böylece Survivor eleme potası belli oldu!

SURVIVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR 2022?

Böylece eleme potası şekillendi. Ayşe ve Batuhan'dan sonra Hikmet ve Anıl Berk de potaya girdi. Elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıklaladı!

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz haftanın elenen yarışmacısı Evrim Keklik oldu.

Adaya veda eden son isim Survivor Anıl Berk Baki oldu.

SURVIVOR TAKIMLAR GÜNCEL

Survivor yeni takımlar şöyle:

ÜNLÜLER:

Adem

Batuhan

Ayşe

Anıl

Nagihan

GÖNÜLLÜLER:

Berkan

Atakan

Hikmet

Nisa

Ogeday

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SURVİVOR KİM ELENDİ KİM GİTTİ SON DAKİKA - Dün akşam 11 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor'da şok eleme!
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