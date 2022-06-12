Survivor'da kritik eleme geçtiğimiz akşam yapıldı. Hafta boyunca gerçekleşen dokunulmazlıklarla beraber dört isim potada halk oylamasına çıktı. Bunlar; yarışmacı arkadaşlarının oylarıyla Ayşe, Batuhan, Hikmet ve Anıl olmuştu. Programın son bölümünü kaçıran binlerce kişi bu noktada "11 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusuna yanıt arıyor. Şampiyonluk yarışında artık tansiyon giderek yükseliyor. Parkurlarda her biri başarılı olan yarışmacılardan artık en güçlüleri kaldı. Peki, Dün akşam Survivor'da kim elendi? İşte o isim ve detaylar...
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ SON DAKİKA (11 HAZİRAN 2022)
Her hafta olduğu gibi bu hafta da bir isim Survivor'a veda etti. Dört dokunulmazlık oyunu sonucunda eleme adayları belirlendi ve SMS sıralaması ile bir isim ada macerasını sonlandırdı. İşte dün geceden tüm detaylar...
İlk dokunulmazlık oyununun sahibi Gönüllülerken, ikinci yarışmada da bu durum değişmeyip ve Gönüllüler dokunulmazlığı almıştı.
Dün akşamki dokunulmazlık oyununda ise Ünlüler takımı galip geldi.
SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyunu mücadelesini Ünlüler (Kırmızı Takım) kazandı!
Yarışmacılar aileleri ile konuşma şansı elde etti.
Survivor eleme adayı dün gece belli oldu!
Survivor All Star haftanın ilk eleme adayı Ayşe olmuştu.
İkinci eleme adayı ise Batuhan olarak belirlenmişti.
Oylamalar sonucu üçüncü eleme adayı Hikmet oldu.
Performans birincisi, dördüncü eleme adayı olarak Anıl Berk'i duyurdu.
Böylece Survivor eleme potası belli oldu!
Böylece eleme potası şekillendi. Ayşe ve Batuhan'dan sonra Hikmet ve Anıl Berk de potaya girdi. Elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıklaladı!
Geçtiğimiz haftanın elenen yarışmacısı Evrim Keklik oldu.
Adaya veda eden son isim Survivor Anıl Berk Baki oldu.
Survivor yeni takımlar şöyle:
ÜNLÜLER:
Adem
Batuhan
Ayşe
Anıl
Nagihan
GÖNÜLLÜLER:
Berkan
Atakan
Hikmet
Nisa
Ogeday