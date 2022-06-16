Survivor kim elendi, kim gitti soruları ile birlikte haftanın ilk eleme adayı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yapılan eleme konseyinde Ogeday, Nisa, Atakan ve Hikmet potasından sürpriz bir şekilde Çağan Atakan Arslan elenmişti. Bu hafta ise Survivor 2022'de yeni bir dönem olan bireysellik başladı. Yarışmacılar haftanın ilk bireysel dokunulmazlığında kıran kırana mücadeleler vererek dokunulmaz olmak için çabaladı. Bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ada konseyinde bir yarışmacıyı eleme potasına sokacak. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte detaylar;



SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?



Geçtiğimiz hafta yapılan eleme konseyinde adaya veda eden isim Avatar lakaplı, Çağan Atakan Arslan olmuştu. Bu akşam oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan kişi bir yarışmacıyı potaya koyma hakkı kazanacak.



SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU?



Survivor 2022'de bu akşamın eleme adayı merak ediliyor. İşte Survivor 2022'de bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ve haftanın ilk eleme adayı;