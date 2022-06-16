Survivor kim elendi, kim gitti soruları ile birlikte haftanın ilk eleme adayı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yapılan eleme konseyinde Ogeday, Nisa, Atakan ve Hikmet potasından sürpriz bir şekilde Çağan Atakan Arslan elenmişti. Bu hafta ise Survivor 2022'de yeni bir dönem olan bireysellik başladı. Yarışmacılar haftanın ilk bireysel dokunulmazlığında kıran kırana mücadeleler vererek dokunulmaz olmak için çabaladı. Bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ada konseyinde bir yarışmacıyı eleme potasına sokacak. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte detaylar;
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Geçtiğimiz hafta yapılan eleme konseyinde adaya veda eden isim Avatar lakaplı, Çağan Atakan Arslan olmuştu. Bu akşam oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan kişi bir yarışmacıyı potaya koyma hakkı kazanacak.
SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU?
Survivor 2022'de bu akşamın eleme adayı merak ediliyor. İşte Survivor 2022'de bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ve haftanın ilk eleme adayı;
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da son ada konseyinde yarışmaya veda eden isim sürpriz bir şekilde Atakan Arslan oldu.
SURVIVOR'DA BİREYSELLİK DÖNEMİ!
Survivor son bölümde ada konseyinin ardından elenen isim belli oldu. Son ada konseyinde Acun Ilıcalı'dan bireysellik açıklamalar geldi:
"Survivor'da yarın Dominik'teki son oylama yapılacak. Toplu oylama sonrası Dominik'teki bütün elemeler bu oylamadan yapılacak. İstanbul'a gidecek 4'lü yarınki toplu oylama sonrası belli olacak. Dominik'te bir daha oylama yapılmayacak. Ayrıca yarın otomobil oyunu oynanacak."
İfadelerini kullanan Acun Ilıcalı bu program ve sonrası için yaşanacak gelişmeleri aktarmış oldu.
SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 2022'de bu akşam kıran kırana bir bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Dün araba ödülünü kazanan Batuhan Karacakaya final müsabakasında Adem Kılıççı ile eşleşti. Kazanan isim 4-2'lik skorla Batuhan Karacakaya oldu.
SURVİVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2022'de eleme adayı birazdan gerçekleştirilecek olan ada konseyiyle birlikte belli olacak.
Eleme adayı belli olduktan hemen sonra haberimizde olacak.