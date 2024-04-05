Haberler Yaşam Haberleri Survivor All Star'da duygusal veda... Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte eleme düellosu eşleşmeleri
Giriş Tarihi: 5.4.2024 22:09 Son Güncelleme: 5.4.2024 22:09

Survivor All Star'da duygusal veda... Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte eleme düellosu eşleşmeleri

Survivor kim elendi 4 Nisan tarihinde ekranlara gelen son bölüm ile birlikte yanıt arıyor. Bu hafta bir erkek yarışmacının şampiyonluk hayallerine veda edeceği düelloda pota oldukça zorlu. Survivor eleme düellosu kazananı ve elenen isim için seçenekler belli: Hakan, Sercan, Poyraz ve Özgür. 4 isimden birinin final yolculuğu sona eriyor. Peki; TV8 ile Survivor kim elendi, kim gitti? İşte, oyuna dair merak edilenler...

Survivor All Star’da duygusal veda... Survivor’da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte eleme düellosu eşleşmeleri

Survivor kim elendi, kim gitti soruları için gözler eleme düellosunda. Son olarak Aysu'nun veda ettiği yarışmaya iki isim de sakatlıkları nedeniyle veda etmişti. Şimdi bir erkek yarışmacının hayalleri yarıda kalacak. Ada konseyinde belirlenen potada oldukça iddialı isimler yer alıyor. Peki; 4 Nisan Survivor'da kim elendi? İşte, detaylar...

SURVİVOR'DA ELEME DÜELLOSU GÜNÜ!

2024 Survivor All Star sezonu oyunların ve ada hayatının stresi yanı sıra sakatlıklar, tartışmalar, diskalifiye ve kural ihlalleri ile dolu geçiyor. Her hafta bir yarışmacının veda ettiği mücadelede bu kez eleme düellosu sırası erkeklerde.

Hafta boyunca oynadıkları dokunulmazlık mücadelelerinde potayı belirleyen yarışmacılar arasından 4 isim potaya girdi. Son dokunulmazlığı mavilerin kazanmasıyla birlikte haftanın son eleme adayı Özgür oldu. İşte, eleme adayları:

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

  • HAKAN
  • SERCAN
  • POYRAZ
  • ÖZGÜR

SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ

Düelloda ilk eşleşme Özgür ve Hakan arasında oldu. İkinci eşleşme ise Poyraz ve Sercan. İki eşleşmeden galip ayrılan isimler potadan adını sildirirken kaybedenler final etabına çıkıyor.

Final etabında Poyraz ve Hakan yarıştı.

4 NİSAN SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim POYRAZ oldu.

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Survivor All Star'da duygusal veda... Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte eleme düellosu eşleşmeleri
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