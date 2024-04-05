Survivor All Star’da duygusal veda... Survivor’da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte eleme düellosu eşleşmeleri

Survivor kim elendi, kim gitti soruları için gözler eleme düellosunda. Son olarak Aysu'nun veda ettiği yarışmaya iki isim de sakatlıkları nedeniyle veda etmişti. Şimdi bir erkek yarışmacının hayalleri yarıda kalacak. Ada konseyinde belirlenen potada oldukça iddialı isimler yer alıyor. Peki; 4 Nisan Survivor'da kim elendi? İşte, detaylar...