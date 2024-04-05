Survivor All Star’da duygusal veda... Survivor’da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte eleme düellosu eşleşmeleri

Survivor kim elendi, kim gitti soruları için gözler eleme düellosunda. Son olarak Aysu'nun veda ettiği yarışmaya iki isim de sakatlıkları nedeniyle veda etmişti. Şimdi bir erkek yarışmacının hayalleri yarıda kalacak. Ada konseyinde belirlenen potada oldukça iddialı isimler yer alıyor. Peki; 4 Nisan Survivor'da kim elendi? İşte, detaylar...
SURVİVOR'DA ELEME DÜELLOSU GÜNÜ!
2024 Survivor All Star sezonu oyunların ve ada hayatının stresi yanı sıra sakatlıklar, tartışmalar, diskalifiye ve kural ihlalleri ile dolu geçiyor. Her hafta bir yarışmacının veda ettiği mücadelede bu kez eleme düellosu sırası erkeklerde.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI
SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ
Düelloda ilk eşleşme Özgür ve Hakan arasında oldu. İkinci eşleşme ise Poyraz ve Sercan. İki eşleşmeden galip ayrılan isimler potadan adını sildirirken kaybedenler final etabına çıkıyor.
Final etabında Poyraz ve Hakan yarıştı.
4 NİSAN SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen isim POYRAZ oldu.