Survivor kim elendi? TV8 ile 1 Mayıs Survivor All Star’da elenen yarışmacı kim oldu? İşte eleme adayları

Survivor kim gitti sorusu yeni hafta için yanıt aramaya başladı. TV8'in sevilen yarışması 1 Mayıs Çarşamba akşamı 101. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde eleme potasında yer alan yıldız yarışmacılar arasında düello oyunu oynanacak. Bu haftanın eleme adayları Yasin, Batuhan, Yunus Emre ve Sercan zorlu parkurda mücadele edecek. Elenmemek için varını yoğunu ortaya koyacaklar. Düelloyu kimin kazanacağı ve Survivor'a veda eden isim izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, TV8 ile 1 Mayıs 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte detaylar.
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor düello oyunu sonucu elenen isim yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte konu ile ilgili tüm detaylar şöyle;
SURVİVOR ALL STAR DÜELLO OYUNUNDA HANGİ YARIŞMACI ADAYA VEDA ETTİ?
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 1 Mayıs 2024 Çarşamba akşamı 101. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Yeni bölümde eleme potasında yer alan yarışmacılar arasında düello oyunu oynanacak.
DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!
30 Nisan 2024 Salı akşamı yayınlanan bölümde Survivor All Star düello eşleşmeleri belli oldu.
Acun Ilıcalı performansa göre düello eşleşmesinin Yunus Emre-Sercan, Batuhan-Yasin olarak belirlendiğini açıkladı.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Yunus Emre-Sercan, Batuhan-Yasin düello oyununda adada kalmak için kıran kırana mücadele edecek. Düello sonucu yarışmaya veda eden isim belli olacak.
Survivor All Star'a veda eden isim açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI
1. eleme adayı: YAMAN
2. eleme adayı: BATUHAN
3. eleme adayı: YUNUS EMRE
4. eleme adayı: SERCAN