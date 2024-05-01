Survivor kim elendi? TV8 ile 1 Mayıs Survivor All Star’da elenen yarışmacı kim oldu? İşte eleme adayları

Survivor kim gitti sorusu yeni hafta için yanıt aramaya başladı. TV8'in sevilen yarışması 1 Mayıs Çarşamba akşamı 101. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde eleme potasında yer alan yıldız yarışmacılar arasında düello oyunu oynanacak. Bu haftanın eleme adayları Yasin, Batuhan, Yunus Emre ve Sercan zorlu parkurda mücadele edecek. Elenmemek için varını yoğunu ortaya koyacaklar. Düelloyu kimin kazanacağı ve Survivor'a veda eden isim izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, TV8 ile 1 Mayıs 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte detaylar.