TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığı ve moderatörlüğünde yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde yeni takımlarla zorlu parkurlarda mücadele veren ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık zırhını kazanabilmek için mücadele verdi. En başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız takım Acun Ilıcalı'nın yönetimindeki kritik ada konseyinde bu haftanın potaya giren 3. eleme adayını belirledi. Öte yandan yarışmayı takip edenler son dakika bilgilerine erişmek isteyerek "Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularının yanıtlarını araştırıyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ, ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor eleme adayı seçilen yarışmacı ve dokunulmazlığı kazanan takım ile ilgili detaylar şöyle;