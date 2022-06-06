TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığı ve moderatörlüğünde yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde yeni takımlarla zorlu parkurlarda mücadele veren ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık zırhını kazanabilmek için mücadele verdi. En başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız takım Acun Ilıcalı'nın yönetimindeki kritik ada konseyinde bu haftanın potaya giren 3. eleme adayını belirledi. Öte yandan yarışmayı takip edenler son dakika bilgilerine erişmek isteyerek "Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularının yanıtlarını araştırıyor.
Survivor eleme adayı seçilen yarışmacı ve dokunulmazlığı kazanan takım ile ilgili detaylar şöyle;
TV8 ekranlarında 5 Haziran 2022 Pazar günü yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı.
Survivor 2022 All Star yarışmasında kadın yarışmacıların mücadelesinin ardından parkurdaki mücadeleye erkek yarışmacılar dahil oldu. Erkek yarışmacıların da parkurdaki mücadelesinin sona ermesiyle birlikte dokunulmazlığı kazanan takım belli olmuş oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde Berkan ve Anıl'ın mücadelesinde kazanan Berkan oldu ve farklı skorla gönüllüler takımı dokunulmazlığı alan takım oldu.
Zorlu dokunulmazlık oyununun ardından sembolü gönüllülere kaptıran ünlüler takımı kendi içerisinde eleme adayı oylaması yaptı. Acun Ilıcalı tarafından sayılan oylarda çıkan isimler ve oy sayıları şöyle oldu;
NİSA: 3
ANIL: 1
BATUHAN: 1