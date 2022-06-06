Haberler Yaşam Haberleri Survivor kim elendi? TV8 ile 5 Haziran 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? | Acun Ilıcalı son dakika açıkladı!
Giriş Tarihi: 6.6.2022 01:33

Survivor kim elendi? TV8 ile 5 Haziran 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? | Acun Ilıcalı son dakika açıkladı!

Survivor kim elendi? TV8 ile 5 Haziran 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? | Acun Ilıcalı son dakika açıkladı!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dominik Cumhuriyeti’nde kurulan zorlu parkurlarda kozlarını paylaşan kırmızı ve mavi takımlardan en başarılı performansı göstereni dokunulmazlık sembolünü almaya hak kazanırken başarısı takım kritik ada konseyinde haftanın 3. eleme adayını potaya gönderdi. Bu bilgilerle yarışmayı takip edenler detayları öğrenmek için “Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığı ve moderatörlüğünde yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde yeni takımlarla zorlu parkurlarda mücadele veren ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık zırhını kazanabilmek için mücadele verdi. En başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız takım Acun Ilıcalı'nın yönetimindeki kritik ada konseyinde bu haftanın potaya giren 3. eleme adayını belirledi. Öte yandan yarışmayı takip edenler son dakika bilgilerine erişmek isteyerek "Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularının yanıtlarını araştırıyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ, ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor eleme adayı seçilen yarışmacı ve dokunulmazlığı kazanan takım ile ilgili detaylar şöyle;

TV8 ekranlarında 5 Haziran 2022 Pazar günü yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı.



İlk etapta kadın yarışmacılar parkur üzerinden fiziki sınırlarını zorlayarak takımlarına dokunulmazlığı kazandırmak için mücadele verdi. Skor bazında birbirini takip eden bir performans ortaya koyulmasının ardından sıra erkek yarışmacıların mücadelesine geldi.



Survivor 2022 All Star yarışmasında kadın yarışmacıların mücadelesinin ardından parkurdaki mücadeleye erkek yarışmacılar dahil oldu. Erkek yarışmacıların da parkurdaki mücadelesinin sona ermesiyle birlikte dokunulmazlığı kazanan takım belli olmuş oldu.



SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde Berkan ve Anıl'ın mücadelesinde kazanan Berkan oldu ve farklı skorla gönüllüler takımı dokunulmazlığı alan takım oldu.



SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Zorlu dokunulmazlık oyununun ardından sembolü gönüllülere kaptıran ünlüler takımı kendi içerisinde eleme adayı oylaması yaptı. Acun Ilıcalı tarafından sayılan oylarda çıkan isimler ve oy sayıları şöyle oldu;

NİSA: 3
ANIL: 1
BATUHAN: 1



Bu sonuçla en fazla eleme adayı oyu alan Nisa, haftanın 3. eleme adayı seçildi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • HİKMET
  • EVRİM
  • NİSA



SURVİVOR KİM ELENDİ?

Haftanın son dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçiminin ardından haftanın Survivor'a veda eden ismi belli olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor kim elendi? TV8 ile 5 Haziran 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? | Acun Ilıcalı son dakika açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA