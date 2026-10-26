Survivor parkurlarından kırmızı bültene: İşte Hikmet Tuğsuz’un kabarık adli dosyası...

İçişleri Bakanlığı, 33'ü kırmızı bültenle aranan toplam 63 kişinin sekiz ülkeden Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. İade edilenler arasında televizyon ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz da yer aldı. Tuğsuz'un; "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak", "Kasten Yaralama", "Basit Yaralama", "İftira", "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından 17 Haziran 2025'ten itibaren 8 ayrı yakalama emrine istinaden kırmızı bültenle arandığı belirtildi.

25 Eylül 2026'da Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Survivor yıldızının geçmişine ilişkin 12 yıl 16 aylık kesinleşmiş hapis cezası, 45 milyon liralık villa dolandırıcılığı dosyası ve sopalı darp olayı da yeniden gündeme geldi.