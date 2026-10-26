Survivor parkurlarından kırmızı bültene: İşte Hikmet Tuğsuz’un kabarık adli dosyası...

İçişleri Bakanlığı, 33'ü kırmızı bültenle aranan toplam 63 kişinin sekiz ülkeden Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. İade edilenler arasında televizyon ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz da yer aldı. Tuğsuz'un; "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak", "Kasten Yaralama", "Basit Yaralama", "İftira", "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından 17 Haziran 2025'ten itibaren 8 ayrı yakalama emrine istinaden kırmızı bültenle arandığı belirtildi.
25 Eylül 2026'da Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Survivor yıldızının geçmişine ilişkin 12 yıl 16 aylık kesinleşmiş hapis cezası, 45 milyon liralık villa dolandırıcılığı dosyası ve sopalı darp olayı da yeniden gündeme geldi.
SURVIVOR SERÜVENİ 2019'DA BAŞLADI
Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Hikmet Tuğsuz, spor alanındaki geçmişinin ardından Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı. İlk kez 2019 yılında Survivor'a katılan Tuğsuz, yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi. 2022 yılında düzenlenen All Star sezonunda da kadroda yer alan Tuğsuz, Survivor 2025'e ise yedek yarışmacılar arasından dahil oldu. "All-Star" ünlüler kategorisinde yarışmaya katılan Hikmet Tuğsuz hakkında, Dominik Cumhuriyeti'ne gitmesinden yaklaşık bir hafta sonra tutuklama kararı çıktı.
2 AYRI SUÇTAN HAPİS CEZASI ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Hikmet Tuğsuz'un 27 Haziran 2016 tarihinde karıştığı iki ayrı yaralama olayı nedeniyle toplam 12 yıl 16 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Cezasının onanmasının ardından 31 Temmuz 2023 tarihinde cezaevine giren Tuğsuz'un, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanmaya başladığı öğrenildi Hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve 23 Kasım 2036'ya kadar cezası bulunan Tuğsuz'un, cezaevinden çıktıktan sonra da dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarına karıştığı tespit edildi.
45 MİLYON LİRALIK VİLLA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK
İddianame hazırlanma sürecindeyken Dominik Cumhuriyeti'ne giden Hikmet Tuğsuz hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Şubat 2025'te tutuklama kararı çıkarıldı. Survivor'da ünlüler kategorisinde All-Star olarak tanıtılan Tuğsuz'un, 2024 yılının Nisan ayında Antalya'da yaşanan 45 milyon liralık villa dolandırıcılığı olayına karıştığı belirlendi.
İnternet üzerinden villasını satmak isteyen Julia Ç.'nin taşınmazının, noterden alınan satış vekaletnamesi aracılığıyla dolandırıcılığa konu olduğu bildirildi. Söz konusu olay nedeniyle Tuğsuz hakkında 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tuğsuz'un adı, 20 Temmuz 2023'te yaşanan bir darp olayıyla da gündeme geldi. Bayram D.'yi sopayla darbettiği belirtilen Tuğsuz hakkında, "silahla kasten yaralama" suçundan iddianame hazırlandı.