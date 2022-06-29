SON DAKİKA

Haberler Yaşam Haberleri SURVİVOR YARI FİNALE KİM ÇIKTI? | 28 Haziran 2022 Survivor’da yarı finale hangi yarışmacılar çıktı?
Giriş Tarihi: 29.6.2022 00:58 Son Güncelleme: 29.6.2022 00:58

SURVİVOR YARI FİNALE KİM ÇIKTI? | 28 Haziran 2022 Survivor’da yarı finale hangi yarışmacılar çıktı?

SURVİVOR YARI FİNALE KİM ÇIKTI? | 28 Haziran 2022 Survivor’da yarı finale hangi yarışmacılar çıktı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında yarı finale çıkan isimler belli oldu. Bir sezon boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı seçimleri sonrasında zorlu maratonda sona yaklaşılıyor. Survivor büyük final öncesinde dün oynanan zorlu yarı final karşılaşmasında yarışmacılar kıran kırana mücadele gösterdi ve en başarılı oyunu çıkaran yarışmacı yarı finale çıkmaya hak kazandı. Detayları öğrenmek isteyenler ise Survivor yarı finale kim çıktı, yarı finale hangi yarışmacılar kaldı? Şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen Survivor yarı finale kim çıktı, yarı finale hangi yarışmacılar kaldı? Sorularının yanıtları.

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışmasında yarı finale çıkan yarışmacılar dün oynanan oyunla belirlendi. Zorlu yarı final oyununda zorlu parkur üzerinden en başarılı performans grafiğini çizen yarışmacı 2. Yarı final koltuğuna oturmaya hak kazandı. Bu detaylarla Survivor yarı finale kim çıktı, yarı finale hangi yarışmacılar kaldı? soruları üzerinden yapılan araştırmalar yoğun olarak sürüyor.

SURVİVOR YARI FİNALE KİM ÇIKTI, YARI FİNALE HANGİ YARIŞMACILAR KALDI?

Survivor 2022 All Star son bölümde yarı finale kalan yarışmacılar ve SMS oyuna kalan yarışmacılara ilişkin detaylar şöyle;



28 Haziran 2022 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında büyük final öncesinde son oyun oynanarak yarı finale kalan 2. yarışmacı belirlendi.



Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkur üzerinde kozlarını paylaşan yarışmacılar kazanan olmak ve yarı final koltuğuna oturmak isteyerek tüm gücüyle mücadele verdi.



SURVİVOR YARI FİNALE KİM ÇIKTI?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında yarı final için yapılan son oyuna kalma başarısı gösteren Nisa ve Adem eşleşmesinde son anda Adem kazanarak yarışmanın yarı finaline adını yazdıran isim oldu.



SURVİVOR YARI FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor 2022 All Star yarışmasında adını yarı finale yazdıran yarışmacılar şöyle;

1-BATUHAN
2-ADEM



SURVİVOR SMS OYLAMASINA HANGİ YARIŞMACILAR KALDI?

Survivor SMS oylamasına kalan yarışmacılar ise şu şekilde;

1-AYŞE
2-NİSA

SMS oy sonuçları, 29 Haziran günü yayınlanacak son bölümde belli olacak.

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SURVİVOR YARI FİNALE KİM ÇIKTI? | 28 Haziran 2022 Survivor’da yarı finale hangi yarışmacılar çıktı?
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