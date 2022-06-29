SON DAKİKA

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışmasında yarı finale çıkan yarışmacılar dün oynanan oyunla belirlendi. Zorlu yarı final oyununda zorlu parkur üzerinden en başarılı performans grafiğini çizen yarışmacı 2. Yarı final koltuğuna oturmaya hak kazandı. Bu detaylarla Survivor yarı finale kim çıktı, yarı finale hangi yarışmacılar kaldı? soruları üzerinden yapılan araştırmalar yoğun olarak sürüyor.
Survivor 2022 All Star son bölümde yarı finale kalan yarışmacılar ve SMS oyuna kalan yarışmacılara ilişkin detaylar şöyle;
28 Haziran 2022 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında büyük final öncesinde son oyun oynanarak yarı finale kalan 2. yarışmacı belirlendi.
TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında yarı final için yapılan son oyuna kalma başarısı gösteren Nisa ve Adem eşleşmesinde son anda Adem kazanarak yarışmanın yarı finaline adını yazdıran isim oldu.
Survivor 2022 All Star yarışmasında adını yarı finale yazdıran yarışmacılar şöyle;
Survivor SMS oylamasına kalan yarışmacılar ise şu şekilde;
1-AYŞE
2-NİSA
SMS oy sonuçları, 29 Haziran günü yayınlanacak son bölümde belli olacak.