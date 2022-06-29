SON DAKİKA

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışmasında yarı finale çıkan yarışmacılar dün oynanan oyunla belirlendi. Zorlu yarı final oyununda zorlu parkur üzerinden en başarılı performans grafiğini çizen yarışmacı 2. Yarı final koltuğuna oturmaya hak kazandı. Bu detaylarla Survivor yarı finale kim çıktı, yarı finale hangi yarışmacılar kaldı? soruları üzerinden yapılan araştırmalar yoğun olarak sürüyor.

SURVİVOR YARI FİNALE KİM ÇIKTI, YARI FİNALE HANGİ YARIŞMACILAR KALDI?

Survivor 2022 All Star son bölümde yarı finale kalan yarışmacılar ve SMS oyuna kalan yarışmacılara ilişkin detaylar şöyle;