Haberler Yaşam Haberleri Survivor Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi oldu? İkili dokunulmazlık oyunundan men edildi!
Giriş Tarihi: 13.4.2024 23:21

Survivor Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi oldu? İkili dokunulmazlık oyunundan men edildi!

Survivor All Star 2024’de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşirken, Ogeday ve Yunus Emre arasında tansiyon yükseldi. İlk etapta sözlü olarak başlayan kavganın boyutu yarışmacılar arasında temasa kadar ilerledi. Sansürlenerek servis edilen görüntüler kavganın ciddi bir boyuta taşındığını gösterdi. Konu hakkında yarışmacılara verilecek olan ceza merak edilirken, Ogeday ve Yunus Emre diskalifiye olacak mı sorusu akıllara geldi. Peki, Survivor Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi oldu?

Survivor Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi oldu? İkili dokunulmazlık oyunundan men edildi!

Survivor All Star 2024 yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu sırasında kırmızı takımdan Yunus Emre ve mavi takımdan Ogeday arasında izleyenleri şok eden bir kavga yaşandı. Yaşanan kavganın görüntüleri sansürlenerek sunulsa da, kavganın ciddi boyutu izleyenleri şaşkına çevirdi. Gerçekleşen bu olay karşısında Acun Ilıcalı'nın konu hakkındaki yaptırımı merak edildi. Peki, Survivor Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi oldu? İşte, yaşanan kavganın ayrıntıları!

Survivor Yunus Emre ve Ogeday dokunulmazlık oyunundan men edildi!

Survivor All Star 2024'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda tansiyon yükseldi. Ogeday ve Yunus Emre arasında yaşanan tartışma büyüdü, tartışmanın devam etmemesi için ikili dokunulmazlık oyununda yer almadı ve oyun alanından uzaklaştırıldı.

İKİLİNİN AKIBETİ KONSEYDE BELLİ OLACAK

Yunus Emre ve Ogeday arasında yaşanan gerilimin sonucunda ikilinin akıbeti gerçekleşecek konseyde belli olacak. Konu hakkında Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara uygulayacağı yaptırım merak konusu oldu!

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Survivor Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi oldu? İkili dokunulmazlık oyunundan men edildi!
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