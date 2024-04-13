Survivor Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi oldu? İkili dokunulmazlık oyunundan men edildi!

Survivor All Star 2024 yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu sırasında kırmızı takımdan Yunus Emre ve mavi takımdan Ogeday arasında izleyenleri şok eden bir kavga yaşandı. Yaşanan kavganın görüntüleri sansürlenerek sunulsa da, kavganın ciddi boyutu izleyenleri şaşkına çevirdi. Gerçekleşen bu olay karşısında Acun Ilıcalı'nın konu hakkındaki yaptırımı merak edildi. Peki, Survivor Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi oldu? İşte, yaşanan kavganın ayrıntıları!