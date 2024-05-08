Survivor’da kim elendi? 8 Mayıs 2024 Survivor All Star kim gitti? Sercan mı Furkan mı gitti?

Survivor kim elendi sorusu haftanın finalinde gündemdeki yerini aldı. Bu haftanın eleme adayları arasında Yunus Emre, Sercan, Batuhan ve Furkan yer alıyor. Gitme kalma mücadelesi veren yarışmacılar düellodan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki; 8 Mayıs 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte detaylar.