Survivor’da kim elendi? 8 Mayıs 2024 Survivor All Star kim gitti? Sercan mı Furkan mı gitti?

Survivor kim elendi sorusu haftanın finalinde gündemdeki yerini aldı. Bu haftanın eleme adayları arasında Yunus Emre, Sercan, Batuhan ve Furkan yer alıyor. Gitme kalma mücadelesi veren yarışmacılar düellodan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki; 8 Mayıs 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte detaylar.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
YUNUS EMRE
BATUHAN
SERCAN
FURKAN
SURVİVOR'DA KURAL DEĞİŞİKLİĞİ!
Survivor'da kural değişikliğine gidildi. Acun Ilıcalı yapılan son ada konseyinde kural değişikliğini açıkladı. Buna göre konseyde belirlenecek 3 eleme adayı ardından 4. eleme adayı haftanın performans tablosunda en altta yer alan isim olacak.
Acun Ilıcalı, takım değişikliklerinin her hafta olacağını açıkladı:
"Öncelikle ilk gün tek başınıza parkurda koşacaksınız. O gün en iyi performansı sağlayan 2 yarışmacı kaptan olacak. Tek tek arkadaşlarını seçecek. Kırmızı ve mavi takım bir sonraki elemeye kadar aynı şekilde kalacak. Takım döneminin kısmen sonuna geldik."
Öte yandan artık düellolarda kadın erkek ayrımı olmayacağını söyleyen Acun Ilıcalı, "Hızlandırılmış elemeler bu hafta itibarıyla başlıyor" ifadelerini kullandı.