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Giriş Tarihi: 8.5.2024 22:49

Survivor'da kim elendi? 8 Mayıs 2024 Survivor All Star kim gitti? Sercan mı Furkan mı gitti?

Survivor All Star 2024’de bu akşam veda gecesi yaşanacak. Potada yer alan 4 yarışmacı arasında eleme düellosu başladı. Yarışmanın sıkı takipçileri Yunus Emre, Sercan, Batuhan ve Furkan potasında elenen ismin kim olduğunu öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. “Survivor kim elendi, kim gitti” soruları gündemdeki yerini aldı. Hayallerine veda eden ismin kim olduğu gecenin sonunda belli oluyor. Peki, 8 Mayıs 2024 Perşembe Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? Yunus Emre mi, Sercan mı, Batuhan mı, Furkan mı? İşte detaylar.

Survivor’da kim elendi? 8 Mayıs 2024 Survivor All Star kim gitti? Sercan mı Furkan mı gitti?

Survivor kim elendi sorusu haftanın finalinde gündemdeki yerini aldı. Bu haftanın eleme adayları arasında Yunus Emre, Sercan, Batuhan ve Furkan yer alıyor. Gitme kalma mücadelesi veren yarışmacılar düellodan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki; 8 Mayıs 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte detaylar.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

YUNUS EMRE

BATUHAN

SERCAN

FURKAN

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 8 MAYIS 2024?

Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

SURVİVOR'DA KURAL DEĞİŞİKLİĞİ!

Survivor'da kural değişikliğine gidildi. Acun Ilıcalı yapılan son ada konseyinde kural değişikliğini açıkladı. Buna göre konseyde belirlenecek 3 eleme adayı ardından 4. eleme adayı haftanın performans tablosunda en altta yer alan isim olacak.

Acun Ilıcalı, takım değişikliklerinin her hafta olacağını açıkladı:

"Öncelikle ilk gün tek başınıza parkurda koşacaksınız. O gün en iyi performansı sağlayan 2 yarışmacı kaptan olacak. Tek tek arkadaşlarını seçecek. Kırmızı ve mavi takım bir sonraki elemeye kadar aynı şekilde kalacak. Takım döneminin kısmen sonuna geldik."

Öte yandan artık düellolarda kadın erkek ayrımı olmayacağını söyleyen Acun Ilıcalı, "Hızlandırılmış elemeler bu hafta itibarıyla başlıyor" ifadelerini kullandı.

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Survivor'da kim elendi? 8 Mayıs 2024 Survivor All Star kim gitti? Sercan mı Furkan mı gitti?
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