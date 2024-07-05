Süs havuzu çöp havuzu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Padişah I. Mahmud döneminde inşa ettirilen Osmanlı su mirasının simge yapılarından ve Taksim Meydanı'na adını veren Taksim Maksemi'ni restore ederek müze haline getirdi. Müzenin açılışını haziran ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney birlikte yaptı.4 yıllık bir çalışmanın ardından açılan müze, ücretli olarak vatandaşların ve turistlerin ziyaretine sunulurken, Taksim Meydanı'na bakan dış duvarındaki süs havuzu ise kaderine terk edildi. Daha önce şırıl şırıl akan suyuyla görsel bir keyif sunan süs havuzu adeta çöp havuzuna dönüştü.Vatandaşların serinlemek için yanında duraksadığı, kuşların su içtiği havuz, içine bırakılan pet şişe ve çeşitli atıklarla çöplük haline döndü. Belediye ekiplerinin de bu çöpleri temizlememesi nedeniyle alanda çirkin bir görüntü oluştu. Havuzun bu haliyle İstanbul'a yakışmadığını belirten vatandaşlar, İBB ve Beyoğlu Belediyesi'ne tepki gösterdi.