Susurluk’ta meydana gelen zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Susurluk ilçesi Kayalıdere mevkiinde İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında otomobilde bulunan sürücü İ.E. Yolcular M.Ö., M.E., P.Ö. ve S.Ö. yaralandı.

Önünde seyir halinde olan Tır'a arkadan çarpan Tır sürücüsü O.A araç içerisinde sıkıştı. Balıkesir Susurluk İtfaiye Grup Amirliği Ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Gökhan DAĞLI/SABAH