Süt veya yoğurda birkaç damla ekleyin! Evde kalıp gibi çökelek yapmanın sırrı çözüldü

Geleneksel mutfak kültürümüzün en besleyici ve lezzetli unsurlarından biri olan çökelek, özellikle Ege yöresindeki usta ellerin dokunuşuyla sofralara ulaşıyor. Ancak marketten hazır almak yerine evde bulunan doğal malzemelerle tam kıvamında, dağılmayan ve kalıp gibi bir çökelek hazırlamak sanıldığı kadar zor değil. Süt veya yoğurda ekleyeceğiniz tek bir dokunuşla tencereler dolusu taze peynir elde etmenin püf noktaları belli oldu.