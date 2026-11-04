Sütü mayalamadan önce bunu yapın! Ev yoğurdu taş gibi tutuyor

1. Öncelikle doğru sütü seçin

Yoğurdun kıvamını belirleyen en önemli unsurlardan biri kullanılan sütün protein ve kuru madde miktarıdır. Tam yağlı, taze ve kaliteli süt kullanmak daha yoğun bir kıvam elde edilmesine yardımcı olur.

Çiğ süt kullanılıyorsa mutlaka uygun şekilde ısıl işlem uygulanmalı. Pastörize günlük süt de yoğurt yapımında kullanılabilir. Uzun ömürlü UHT sütlerle de yoğurt hazırlanabilir ancak elde edilen kıvam sütün özelliklerine göre değişebilir.