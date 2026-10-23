Suyu fazla kaçan çorbayı kurtarmak için bir kaşık ekleyin: Çiğ un kokusu olmadan 2-3 dakikada toparlıyor

Yemeği saatlerce kaynatarak suyunu çektirmeye çalışmak sebzelerin ve etlerin tüm diriliğini kaybetmesine yol açarken, kıvam versin diye son anda boca edilen un ise geride çiğ bir koku ve can sıkan topaklar bırakabilir. Oysa çorbanın ne lezzet dengesini ne de o iştah açıcı berraklığını bozmadan kıvamını saniyeler içinde toparlayan, profesyonel mutfakların da sıkça başvurduğu çok daha pratik bir malzeme bulunuyor.