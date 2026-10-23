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Giriş Tarihi: 23.10.2026 12:42 Son Güncelleme: 23.10.2026 12:50

Suyu fazla kaçan çorbayı kurtarmak için bir kaşık ekleyin: Çiğ un kokusu olmadan 2-3 dakikada toparlıyor

Özenle hazırladığınız çorbanın suyu fazla kaçtığında ilk akla gelen un eklemek olur; ancak un kokusu ve topaklanma riski yemeğin lezzetini gölgeleyebilir. Çorbanın duru yapısını bozmadan kıvamını tam ayarına getiren, mutfakta her an elinizin altında bulunan çok daha pratik bir malzeme var.

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Suyu fazla kaçan çorbayı kurtarmak için bir kaşık ekleyin: Çiğ un kokusu olmadan 2-3 dakikada toparlıyor
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Yemeği saatlerce kaynatarak suyunu çektirmeye çalışmak sebzelerin ve etlerin tüm diriliğini kaybetmesine yol açarken, kıvam versin diye son anda boca edilen un ise geride çiğ bir koku ve can sıkan topaklar bırakabilir. Oysa çorbanın ne lezzet dengesini ne de o iştah açıcı berraklığını bozmadan kıvamını saniyeler içinde toparlayan, profesyonel mutfakların da sıkça başvurduğu çok daha pratik bir malzeme bulunuyor.

Suyu fazla kaçan çorbayı kurtarmak için bir kaşık ekleyin: Çiğ un kokusu olmadan 2-3 dakikada toparlıyor

Doğru şekilde uygulanan tek bir kaşık, fazla sulu kalan tencereyi zahmetsizce lokanta usulü kadifemsi bir çorbaya dönüştürmeye yetiyor.

Suyu fazla kaçan çorbayı kurtarmak için bir kaşık ekleyin: Çiğ un kokusu olmadan 2-3 dakikada toparlıyor

Suyu Fazla Gelen Çorbayı Kurtarmanın Yolu: Bir Kaşık Nişasta!

Sulu kalan çorbaları kurtarmak için un kullanıldığında unun kokusunun çıkması için uzun süre kaynatılması gerekir; bu da çorbanın sebzelerini ya da etini gereğinden fazla pişirip lezzetini öldürebilir.

Mısır veya buğday nişastası ise çorbanın tadını değiştirmeden sıvıyı saniyeler içinde bağlar.

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Suyu fazla kaçan çorbayı kurtarmak için bir kaşık ekleyin: Çiğ un kokusu olmadan 2-3 dakikada toparlıyor

Kokusuz ve Hafiftir

Un gibi çiğ kokma riski yoktur, kavurma gerektirmez. Çorbanın asıl lezzetini perdelemez.

Suyu fazla kaçan çorbayı kurtarmak için bir kaşık ekleyin: Çiğ un kokusu olmadan 2-3 dakikada toparlıyor

Kadife Doku Verir

İpeksi ve parlak bir kıvam kazandırır. Özellikle berrak sebze, tavuk suyu veya kremasız mantar çorbalarında çok iyi sonuç verir.

Suyu fazla kaçan çorbayı kurtarmak için bir kaşık ekleyin: Çiğ un kokusu olmadan 2-3 dakikada toparlıyor

Nasıl Eklenmeli?

Asla doğrudan kaynayan tencereye kuru halde dökülmemelidir. Aksi halde anında jel kıvamına gelip topaklanır.

Suyu fazla kaçan çorbayı kurtarmak için bir kaşık ekleyin: Çiğ un kokusu olmadan 2-3 dakikada toparlıyor
  • Yarım çay bardağı soğuk ya da ılık suya 1 tatlı kaşığı nişasta eklenip tamamen çözülene kadar karıştırılır.
  • Kaynayan çorbadan bir kepçe alınıp nişastalı karışıma ilave edilerek ılıtılır (temperleme).
  • Çorba karıştırılırken bu karışım yavaş yavaş, ince bir sicim gibi tencereye eklenir ve 2-3 dakika kısık ateşte kaynatılır.
Suyu fazla kaçan çorbayı kurtarmak için bir kaşık ekleyin: Çiğ un kokusu olmadan 2-3 dakikada toparlıyor

Hangi Çorbalara Gitmez?

Mercimek, ezogelin veya tarhana gibi geleneksel yoğun dokulu Türk çorbalarına pek yakışmaz; çorbanın doğasını fazlaca jölemsi veya saydam gösterebilir.

Ancak sebze, balık, tavuk ve domates bazlı çorbalarda kurtarıcıdır.

Bu gibi durumlarda, sulu kalan çorbalarda un yerine kullanabileceğiniz en temiz alternatifler şunlar:

Suyu fazla kaçan çorbayı kurtarmak için bir kaşık ekleyin: Çiğ un kokusu olmadan 2-3 dakikada toparlıyor

Haşlanmış Pirinç Ezmesi: Özellikle yoğurtlu ve yayla tarzı çorbalarda, 1 kaşık haşlanmış pirinci çatalla ezerek eklemek kıvamı saniyeler içinde dengeler.

Suyu fazla kaçan çorbayı kurtarmak için bir kaşık ekleyin: Çiğ un kokusu olmadan 2-3 dakikada toparlıyor

İnce Çekilmiş Kırmızı Mercimek veya İnce Bulgur:

Çorbanız bakliyat ya da sebze bazlıysa, kaynayan tencereye ekleyeceğiniz 1 yemek kaşığı ince çekilmiş mercimek veya köftelik bulgur, çorbanın tadını değiştirmeden fazla suyu çeker ve 5-6 dakika içinde doğal bir yoğunluk kazandırır.

Suyu fazla kaçan çorbayı kurtarmak için bir kaşık ekleyin: Çiğ un kokusu olmadan 2-3 dakikada toparlıyor

Patates Püresi Tozu veya Rendelenmiş Haşlanmış Patates: 1 tatlı kaşığı patates püresi tozu ya da haşlanmış küçük bir patatesin ezilmiş hali, nişastası sayesinde çorbanın berraklığını bozmadan pürüzsüz ve kadife gibi bir doku oluşturur.

Suyu fazla kaçan çorbayı kurtarmak için bir kaşık ekleyin: Çiğ un kokusu olmadan 2-3 dakikada toparlıyor

Yulaf Ezmesi Unu: Çorbanın dokusunu ağırlaştırmadan kıvam bağlamak isteyenler için 1 kaşık ince öğütülmüş yulaf, hem lif oranını artırır hem de topaklanma yapmadan sıvıyı bağlar.

Suyu fazla kaçan çorbayı kurtarmak için bir kaşık ekleyin: Çiğ un kokusu olmadan 2-3 dakikada toparlıyor

Uygularken Dikkat Edilmesi Gereken Püf Noktası:

Eklediğiniz malzemenin sıvıyı tamamen çekmesi ve şişmesi için çorbayı kısık ateşte 5 ila 7 dakika kadar kapağı aralık şekilde kaynatmaya devam edin.

Suyu fazla kaçan çorbayı kurtarmak için bir kaşık ekleyin: Çiğ un kokusu olmadan 2-3 dakikada toparlıyor

Çorba dinlendikçe kıvam almaya devam edeceğinden, ocaktan almadan önce çok koyu bir görüntü beklememek ideal yoğunluğu yakalamanızı sağlar.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Suyu fazla kaçan çorbayı kurtarmak için bir kaşık ekleyin: Çiğ un kokusu olmadan 2-3 dakikada toparlıyor
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