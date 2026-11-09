Suyun üzerine plastikten adalar yaptılar! Tam 67 bin şişe kullanıldı

ABD'nin Iowa eyaletindeki Dubuque kentinde yetkililer, yıllardır sel felaketleriyle boğuşan bölgeye ilginç bir yöntem getirdi. Yüzeyi betonla kaplamak veya daha büyük su boruları inşa etmek yerine, 67 bin adet geri dönüştürülmüş pet şişeden devasa bir sistem kurdular.
Üzeri tamamen bölgeye özgü bitkilerle donatılan bu adacıklar, dışarıdan bakıldığında harika bir çevre düzenlemesi gibi duruyor. Ancak projenin asıl odak noktası çevreyi yeşillendirmek değil; suyun yapısını temizlemek ve sel sorununu doğal yollarla engellemek.
Suyun ortasında stratejik olarak konumlandırılan bu yapılar, öncelikle dalga enerjisini kesen birer bariyer görevi görüyor. Bu sayede akarsu yatağının kenarlarındaki erozyon ciddi oranda azalıyor ve toprağın hızla akıp gitmesi durduruluyor.
Şişelerin arasından sarkarak suyun derinliklerine inen bitki kökleri, suda asılı kalan tortu ve pisliklerin dibe çökmesini sağlayarak suyu tamamen doğal yollarla berraklaştırıyor.
Su altındaki ve üstündeki bu zengin bitki örtüsü, bölgedeki yaban hayatına can suyu oldu. Köklerin arası küçük balıklar ve diğer su canlıları için korunaklı bir barınak olurken, suyun üstündeki alanlar kuşlar için güvenli dinlenme yerlerine dönüştü.
Başlangıçta sadece selleri kontrol altına almak için geliştirilen bu proje, doğanın kendini nasıl yenileyebileceğini kanıtlıyor. Bir zamanlar çevreyi kirletmesi beklenen on binlerce pet şişe, artık suyun altındaki biyolojik temizliğin en önemli parçası olarak çalışıyor.