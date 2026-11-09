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Giriş Tarihi: 09.11.2026 12:47

Suyun üzerine plastikten adalar yaptılar! Tam 67 bin şişe kullanıldı

Doğayı kirletmesiyle bildiğimiz plastik şişeler, bu kez bir akarsuyu temizlemek için suya bırakıldı. ABD'de 67 bin atık şişeyle kurulan ve uzaktan küçük bahçeleri andıran bu yüzen adalar, suyun altında bambaşka bir görevi yerine getiriyor.

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Suyun üzerine plastikten adalar yaptılar! Tam 67 bin şişe kullanıldı
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ABD'nin Iowa eyaletinde bir derenin ortasına bırakılan 67 bin atık pet şişe, çevredekileri ilk başta oldukça şaşırttı. Suyu kirletmesi beklenen bu devasa atık yığını, aslında bölgedeki ciddi bir problemi çözmek için oraya yerleştirilmişti.

Suyun üzerine plastikten adalar yaptılar! Tam 67 bin şişe kullanıldı

Sel sorununa beton yerine 67 bin plastik şişeyle çözüm

ABD'nin Iowa eyaletindeki Dubuque kentinde yetkililer, yıllardır sel felaketleriyle boğuşan bölgeye ilginç bir yöntem getirdi. Yüzeyi betonla kaplamak veya daha büyük su boruları inşa etmek yerine, 67 bin adet geri dönüştürülmüş pet şişeden devasa bir sistem kurdular.

Suyun üzerine plastikten adalar yaptılar! Tam 67 bin şişe kullanıldı

Çöpe gidecek atıklardan 14 yüzen ada inşa edildi

Yeniden değerlendirilen bu binlerce şişe kullanılarak suyun üzerine toplamda 14 adet yüzen ada yerleştirildi. Paslanmaz çelik kablolarla akarsuyun tabanına esnek şekilde bağlanan bu adalar, su seviyesi değiştikçe zarar görmeden hareket edebiliyor.

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Suyun üzerine plastikten adalar yaptılar! Tam 67 bin şişe kullanıldı

Üzeri tamamen bölgeye özgü bitkilerle donatılan bu adacıklar, dışarıdan bakıldığında harika bir çevre düzenlemesi gibi duruyor. Ancak projenin asıl odak noktası çevreyi yeşillendirmek değil; suyun yapısını temizlemek ve sel sorununu doğal yollarla engellemek.

Suyun üzerine plastikten adalar yaptılar! Tam 67 bin şişe kullanıldı

Suyun ortasında stratejik olarak konumlandırılan bu yapılar, öncelikle dalga enerjisini kesen birer bariyer görevi görüyor. Bu sayede akarsu yatağının kenarlarındaki erozyon ciddi oranda azalıyor ve toprağın hızla akıp gitmesi durduruluyor.

Suyun üzerine plastikten adalar yaptılar! Tam 67 bin şişe kullanıldı

Şişelerin arasından sarkarak suyun derinliklerine inen bitki kökleri, suda asılı kalan tortu ve pisliklerin dibe çökmesini sağlayarak suyu tamamen doğal yollarla berraklaştırıyor.

Suyun üzerine plastikten adalar yaptılar! Tam 67 bin şişe kullanıldı

Köklerin arası yaban hayatı için yeni bir yuva oldu

Su altındaki ve üstündeki bu zengin bitki örtüsü, bölgedeki yaban hayatına can suyu oldu. Köklerin arası küçük balıklar ve diğer su canlıları için korunaklı bir barınak olurken, suyun üstündeki alanlar kuşlar için güvenli dinlenme yerlerine dönüştü.

Suyun üzerine plastikten adalar yaptılar! Tam 67 bin şişe kullanıldı

Doğayı kirletecek plastikler bu kez doğaya can verdi

Başlangıçta sadece selleri kontrol altına almak için geliştirilen bu proje, doğanın kendini nasıl yenileyebileceğini kanıtlıyor. Bir zamanlar çevreyi kirletmesi beklenen on binlerce pet şişe, artık suyun altındaki biyolojik temizliğin en önemli parçası olarak çalışıyor.

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Suyun üzerine plastikten adalar yaptılar! Tam 67 bin şişe kullanıldı
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