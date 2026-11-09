Suyun üzerine plastikten adalar yaptılar! Tam 67 bin şişe kullanıldı

Doğayı kirletecek plastikler bu kez doğaya can verdi

Başlangıçta sadece selleri kontrol altına almak için geliştirilen bu proje, doğanın kendini nasıl yenileyebileceğini kanıtlıyor. Bir zamanlar çevreyi kirletmesi beklenen on binlerce pet şişe, artık suyun altındaki biyolojik temizliğin en önemli parçası olarak çalışıyor.