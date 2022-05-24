Suzan Kiresepi kimdir? Rachel Araz’ın kayınvalidesi Suzan Kiresepi nereli, kaç yaşında vefat etti?

Suzan Kiresepi'nin hayatını kaybettiği haberi son dakika olarak duyuruldu. Sosyal medya fenomeni Rachel Araz'ın kayınvalidesi olan Kiresepi ile ilgili olarak detaylar merak konusu olarak Suzan Kiresepi kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? şeklindeki sorular yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor.

SUZAN KİRESEPİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Suzan Kiresepi ile ilgili detaylar şöyle;

Sosyal medya fenomeni Rachel Araz'ın hayatını kaybeden kayınvalidesi Suzan Kiresepi ile ilgili yaptığı paylaşımda

Güzel Suzikam, gerçek bir melek oldu. Ne yazsam az kalır, veda etmeye de küsüm çoktandır… Kalbim paramparça. Yetiştirdiğin iki evlat için, bana yaptığın annelik için, herkese açtığın kalbin ve sofraların için, hayatı bu denli sevmeyi, her saniyesinden keyif almayı öğrettiğin için, evlat nasıl yetiştirilir gösterdiğin için, oğullarına bu kadar güzel sevmeyi öğrettiğin için, evimizi çiçeklendirdiğin için, elimi bir saniye bile bırakmadığın için, seni sen yapan hiçbir şeyden vazgeçmediğin için… Tüm kalbim, benliğim, canım ve ruhumla teşekkür ederim. Anneme de bizi anlat.

İfadelerini kullandı.

SUZAN KİRESEPİ KİMDİR, ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Suzan Kiresepi ile ilgili biyografi ve ölüm sebebine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.