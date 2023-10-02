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Giriş Tarihi: 2.10.2023 14:34 Son Güncelleme: 2.10.2023 14:46

Tabanca ile şaka yaparken erkek arkadaşını öldürdü

İzmir’de yaşayan 18 yaşındaki Meryem Özcan tabanca ile şaka yaptığı erkek arkadaşı 22 yaşındaki Miraç Bulat’ı vurdu. Başından vurulan Bulat kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Meryem Özcan tutuklandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Tabanca ile şaka yaparken erkek arkadaşını öldürdü

Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi 4246 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Meryem Özcan'ın elindeki tabanca, erkek arkadaşı Miraç Bulat (22) ile şakalaşırken aniden ateş aldı. Başından vurulan Miraç Bulat, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bulat, kurtarılamadı.

Bulat'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Bulat'ın yakınları tarafından alınan cenazesi, toprağa verildi. Olayın ardından Meryem Özcan, suç aleti tabancayla gözaltına alındı. Özcan, ifadesinde şakalaşırken tabancanın kazara ateş aldığını söyledi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

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Tabanca ile şaka yaparken erkek arkadaşını öldürdü
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