Tabela yok, uyarı levhası yok! Ağaçlardaki mor boya her şeyi anlatıyor

ABD'de Purple Paint Law (Mor Boya Yasası) olarak bilinen uygulama, geleneksel uyarı levhalarına alternatif bir yöntem sunuyor. Özel mülk sahipleri, belirlenen kurallara uygun şekilde ağaçlara ve sabit direklere mor boya işaretleri koyarak arazilerine izinsiz girilmesini istemediklerini bildirebiliyor. Uygulama ise her eyalette aynı şekilde geçerli değil.
Ağaçlardaki mor çizgiler ne anlama geliyor?
Mor boya işaretleri, bazı ABD eyaletlerinde özel mülk sınırlarını belirtmek ve izinsiz girişe karşı uyarıda bulunmak amacıyla kullanılıyor. Özellikle geniş ormanlık arazilerde, avlanma ve yürüyüş alanlarının sınırlarını belirlemek için tercih ediliyor.
Bu sistemde mülk sahipleri, ağaç gövdelerine veya kalıcı direklere belirli ölçülerde dikey mor çizgiler çiziyor. İlgili eyaletin yasasına uygun yerleştirilen bu işaretler, bazı bölgelerde ayrıca tabela asılmasına gerek kalmadan yasal uyarı niteliği taşıyabiliyor.
Mor boya işaretleri nasıl uygulanıyor?
Mor boya kullanımı her yerde gelişigüzel yapılmıyor. İşaretlerin uzunluğu, genişliği, yerden yüksekliği ve birbirine olan mesafesi eyaletlerin mevzuatına göre değişiyor.
Örneğin Teksas'ta kullanılan kurallara göre mor çizgilerin en az 8 inç uzunluğunda ve 1 inç genişliğinde olması gerekiyor. İşaretlerin alt kısmı yerden 3 ila 5 feet yükseklikte bulunmalı. Ormanlık alanlarda çizgiler arasında en fazla 100 feet mesafe bırakılabiliyor.
Her eyalette mor renk kullanılmıyor
Uygulamanın dikkat çeken bir diğer yönü ise bütün eyaletlerde aynı rengin kullanılmaması. Connecticut Genel Kurulu'nun 2023 tarihli araştırma raporunda, yaklaşık 20 eyalette mor boya veya benzer işaretleme yöntemlerinin bulunduğu belirtiliyor.
Bazı eyaletlerde ise farklı renkler tercih ediliyor. Örneğin Arizona'da turuncu, Maryland'de parlak mavi boya kullanımıyla ilgili düzenlemeler bulunuyor.
Connecticut'ta da gündeme geldi
Mor Boya Yasası, Connecticut'ta da yasama gündemine taşındı. Connecticut Genel Kurulu'nun 2023 tarihli raporuna göre, o dönemde eyalette bu uygulamayı tanıyan bir yasa bulunmuyordu. 2025 yılında ise özel mülk sınırlarının mor boya ile işaretlenmesini öngören HB 6851 numaralı teklif komitede ele alındı. Bu gelişme, uygulamanın farklı eyaletlerde de tartışılmaya devam ettiğini gösteriyor.
Mor boya görüldüğünde araziye girilebilir mi?
Bu işaretlerin bulunduğu arazilere izinsiz girmek, ilgili eyaletin mevzuatına göre izinsiz giriş kapsamında değerlendirilebiliyor. Ancak mor boya görülen her arazinin otomatik olarak yasaklı olduğunu düşünmek doğru değil. İşaretlerin yasal uyarı sayılması için eyaletin belirlediği koşullara uygun olması gerekiyor.
Örneğin Güney Carolina'da mor boya ile mülk sınırlarının işaretlenmesine 23 Mayıs 2022'de yürürlüğe giren yasayla izin verildi.