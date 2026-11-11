Tabela yok, uyarı levhası yok! Ağaçlardaki mor boya her şeyi anlatıyor

ABD'de Purple Paint Law (Mor Boya Yasası) olarak bilinen uygulama, geleneksel uyarı levhalarına alternatif bir yöntem sunuyor. Özel mülk sahipleri, belirlenen kurallara uygun şekilde ağaçlara ve sabit direklere mor boya işaretleri koyarak arazilerine izinsiz girilmesini istemediklerini bildirebiliyor. Uygulama ise her eyalette aynı şekilde geçerli değil.

Ağaçlardaki mor çizgiler ne anlama geliyor?

Mor boya işaretleri, bazı ABD eyaletlerinde özel mülk sınırlarını belirtmek ve izinsiz girişe karşı uyarıda bulunmak amacıyla kullanılıyor. Özellikle geniş ormanlık arazilerde, avlanma ve yürüyüş alanlarının sınırlarını belirlemek için tercih ediliyor.

Bu sistemde mülk sahipleri, ağaç gövdelerine veya kalıcı direklere belirli ölçülerde dikey mor çizgiler çiziyor. İlgili eyaletin yasasına uygun yerleştirilen bu işaretler, bazı bölgelerde ayrıca tabela asılmasına gerek kalmadan yasal uyarı niteliği taşıyabiliyor.