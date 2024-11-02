Taciz iddiasıyla tutuklanan doktordan şoke eden ifade: “Tıbbi müdahalemin gereğini yaptım”…

Dava sürecini etkilememesi adına isim ve hastane bilgisi vermiyoruz. Ancak böyle bir olay yaşamış arkadaşlarımız bana ulaşabilir mi? Daha çok insanın görmesi için lütfen retweetleyin, uykuların kaçsın ben ne zaman ifşa edileceğim diye" paylaşımı yaptı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu ve sosyal medyada yer alan 'taciz' iddiasıyla ilgili doktor M.A.K. hakkında yakalama kararı çıkardı.