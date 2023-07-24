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Giriş Tarihi: 24.7.2023 22:34 Son Güncelleme: 24.7.2023 22:46

Tacizciye meydan dayağı!

Körfez İlçesinde girmiş olduğu bir markette, kadına tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, çevrede olayı öğrenen  vatandaşlar tarafından linç edildi.  Olay yerine  gelen polis ekipleri,  şahısı gözaltına alıp araca bindirmek isterken, öfkeli kalabalık tacizciye tekrar saldırdı. O anlar ise bu şekilde kayıt altına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Tacizciye meydan dayağı!

Körfez İlçesi Yarımca mevkii Mimar Sinan Mahallesinde bulunan 3 harfli bir market zincirinin şubesinde, akşam saatlerinde oldukça hareketli dakikalar yaşandı. İddialara görre girdiği markette dolaştığı esnada, bir kadını taciz ettiği ileri sürülen kişi, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

VATANDAŞLAR SALDIRDI

Olay polise bildirilirken, çevrede iddiaları öğrenilen kalabalık market önünde toplanmaya başladı. Polis ekipleri olay yerine gelip şahısı gözaltına aldı. Araca bindirmek istediği esnada ise çevrede toplanan vatandaşlar, taciz şüphelisine saldırdı. Polis öfkeli kalabalığı güçlükle engelleyip, şahısı önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından ise polis merkezine götürdü.

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Tacizciye meydan dayağı!
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