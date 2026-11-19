Çocuklarınıza kahvenin kokusunu, çikolatanın gerçek tadını ya da taze bir muzun lezzetini sadece kelimelerle anlatmak zorunda kaldığınızı hayal edin. Yapay zeka ve iklim biliminin ortak verilerine göre, küresel krizler ve tarım alanlarının yok olması sofralarımızı radikal bir şekilde değiştirmek üzere.

Bizler, bu eşsiz lezzetleri orijinal haliyle tadabilen son şanslı nesil olabiliriz.