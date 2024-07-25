Tahir Büyükakın: "Şimdi anladınız mı en borçlu belediyenin kimler olduğunu!"

25 Temmuz 2024 Perşembe günü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla borcu olan belediyeleri açıkladı. Bakan Işıkhan, sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul, Adana büyükşehir belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin en borçlu belediyeler olduğunu belirtti. Bakan Işıkhan'ın açıklamasının ardından, sürekli olarak bazı siyasiler ve basın kuruluşları tarafından "en borçlu belediye" olarak gösterilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Başkan Büyükakın, hem bugüne kadar algı yapanlara hem de CHP'li üç büyük belediyeye göndermede bulundu. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Şimdi anladınız mı Türkiye'nin en borçlu belediyelerinin kimler olduğunu! Vergi ve sigorta borcu bulunmayan belediyemiz, Türkiye'nin mali yapısı en sağlam belediyesidir. Gelsinler, eğitim verelim"