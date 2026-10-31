Haberler Yaşam Haberleri Takıntılı eski erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurulmuştu: 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 31.10.2026 11:06

Takıntılı eski erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurulmuştu: 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı tarafından silahla kafasından vurularak ağır yaralanan 20 yaşındaki Kumsal Kayan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kız bugün öğle namazına müteakip toprağa verilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Takıntılı eski erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurulmuştu: 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

Aydın'da 28 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir evde feci olay meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Kumsal Kayan ile uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı V.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.D. yanında getirdiği silahla Kayan'ı başından vurdu. V.D. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CANİ TUTUKLANDI

Olay sonrası polis ekipleri, kaçan V.D.'yi Eğriboyun Mezarlığı mevkiinde intihar girişiminde bulunmak üzereyken suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Uyuşturucu kullanma ve silahlı yaralama suçlarından kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Nazilli Devlet Hastanesi'nde ağır yaralı olarak tedavi gören Kayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen iki gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Kayan'ın cenaesinin bugün öğle namazına müteakip Eskihisar Mahallesi'nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacağı aktarıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AYDIN #NAZİLLİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Takıntılı eski erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurulmuştu: 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA