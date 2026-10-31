Takıntılı eski eş işyerinde katletti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent'te kan donduran bir kadın cinayeti işlendi. 56 yaşındaki Doğan Yavuz, 5 yıl önce boşandığı eski eşi Aynur Ekici'nin (49) çalıştığı terzi dükkânına gelerek kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, saldırgan aynı silahla intihar etti. Zanlının cebinden "Üçünüzü birden yakalayıp öldüreceğim" yazılı tehdit notu çıktı. Olay, dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Doğan Yavuz, 2021 yılında boşandığı eski eşi Aynur Ekici'nin çalıştığı dükkâna belindeki tabancayla girdi. İki kız evladının annesi eski eşine ateş açan Yavuz, ardından silahı başına ateşleyerek yaşamına son verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"YAKALAYIP ÖLDÜRECEĞİM"

Mahalle esnafı Hasan Ateşoğlu, Aynur Ekici'nin uzun süredir eski eşinden kaçtığını söyledi. Saldırganın İstanbul'dan geldiğini ve kadını takip ettiğini belirten Ateşoğlu, "Kadın izini kaybettirmek için terzi dükkânını kızının üzerine yaptırmıştı. Epeydir kaçıyordu. Adam gelip ateş ettikten sonra kendine de sıktı" dedi. Ateşoğlu ayrıca zanlının cebinden "Üçünüzü birden yakalayıp öldüreceğim" yazılı not çıktığını, maktulün kızının da olay anında yakınlarda olduğunu aktardı.

"İYİ BİRİYDİ"

Silah seslerini duyar duymaz dükkâna koşan komşu esnaf Ömer A. ise "4-5 el silah sesi duyduk. İçeri girdiğimde Aynur Hanım yere yığılmıştı. Saldırganın da alnına ateş ettiğini gördüm. Aynur Hanım kendi halinde, çevresiyle ilişkisi iyi bir esnaftı" diyerek dehşet anlarını anlattı. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler morga kaldırılırken soruşturma sürüyor.